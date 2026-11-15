TV namig: Volilni večer na treh televizijah

Lokalne volitve 2026

V nedeljo, 15. novembra, ob 18.30 in 20.55 na TV SLO 1 ter ob 20.00 na Pop TV in Planet TV

Potek in rezultate lokalnih volitev bodo spremljali na Televiziji Slovenija, na Pop TV in Planet TV.

Na TV SLO bo spremljanje razdeljeno na dva dela. Pred večernim Dnevnikom bodo preverili razpoloženje na voliščih po Sloveniji, ob 20.55 pa bodo z gosti v studiu komentirali prve rezultate volitev in odzive kandidatov.

Na Pop TV bodo v oddaji Slovenija odloča 2026 v živo spremljali aktualna dogajanja iz vseh večjih slovenskih mest. Oddajo v studiu bosta vodila Petra Kerčmar in Jani Muhič.

Tudi na Planet TV bodo v oddaji Slovenija izbira spremljali volitve in z gosti spremljali rezultate.