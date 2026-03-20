TV namig: Kje lahko spremljate volilne rezultate in analize?

Volilne oddaje na TV SLO 1, Pop TV in Planet TV

Na osrednjih treh slovenskih televizijah bodo pripravili oddaje, v katerih bodo v ospredju volitve v državni zbor.

TV Slovenija bo na svojem prvem programu pripravila volilno oddajo Trenutek odločitve – volitve 2026, njen prvi del bo na sporedu od 18. do 18.45, drugi del pa od 19.50 do 1.05.

Pop TV bo oddajo Slovenija odloča 2026 predvajal od 18. ure dalje. Oddajo bosta vodila Petra Kerčmar in Jani Muhič, novinarke in novinarji pa bodo na vseh prizoriščih in volilnih štabih, kjer bodo spremljali utrip, iskali odzive zmagovalcev in poražencev. Uroš Slak bo skupaj z gosti analiziral rezultate in morebitne bodoče koalicije, Jure Tepina pa z grafičnimi prikazi prikazoval rezultate.

Na Planet TV pa bo ob od 20. do 23. ure potekala oddaja Slovenija izbira: Volitve 2026.

