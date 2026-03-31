TV namig: Je v hokeju kdo gej? Ne. No, razen ...

Vrelo rivalstvo

HBO v torek, 31. marca, ob 20.00

Serija spremlja zapleten odnos med dvema nadarjenima hokejistoma, Shanom Hollanderjem (Hudson Williams) in Iljo Rozanovom (Connor Storrie), ki sta na ledu huda tekmeca. Kljub javni podobi tekmecev pa se med njima razvije nepričakovana osebna privlačnost, kar je sprva videti kot skrivna in tvegana privlačnost, se počasi razvije v čustveno intenzivno razmerje, ki ga morata nenehno skrivati pred ekipami, mediji in bližnjimi. Epizoda skozi časovne preskoke prikazuje njune prve skrivne stike in postopno zapletanje čustev. Oba se soočata tudi s pritiski okolice – Shane z visokimi pričakovanji družine in javnosti, Ilja pa z zahtevnim družinskim ozadjem.

Serija dobro pokaže, kako težko je usklajevati kariero na vrhuncu in zasebno življenje, ki ne sledi pravilom okolja, v katerem živita. Ob športnem ozadju je v ospredju predvsem zgodba o identiteti, zaupanju in strahu pred razkritjem. Rezultat je čustveno napeta, precej strastna serija, ki tekmovalnost uporablja kot okvir za ljubezensko zgodbo.

Serija je nastala po istoimenski knjigi pisateljice Rachel Reid, ki je sicer spisala že serijo gejevskih hokejskih romanc.

Heated Rivalry. Kan., 2025. 1/6. Režija: Jacob Tierney. Igrajo: Hudson Williams, Connor Storrie, Connor McKenna, Shaun Starr, Ivan Swan. Nadaljevanka. 50 min.