TV namig: Korzika, kraj smeha in bolečine

Vrnitev domov

TV SLO 2 v četrtek, 27. 11., ob 22.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Vizualno izčiščen film o odraščanju so posneli na idiličnih lokacijah Korzike.

Khédidja se kot varuška pridruži bogatemu paru iz Pariza, ki poletja preživlja na Korziki. Tja s seboj pripelje tudi odraščajoči hčeri Jessico in Farah. Družinica se tako na otok vrne po petnajstih letih, odkar se je odselila zaradi tragedije, katere senca še vedno visi nad njimi.

Mati se spoprijema z občutki krivde in izgube, ki izvirajo iz dogodkov, povezanih s pokojnim možem, hčerki pa ubirata vsaka svojo pot – Jessica se odpira prvim ljubezenskim izkušnjam, Farah išče svoje mesto na otoku.

Le retour. Fr., 2023. Režija: Catherine Corsini. Igrajo: Aïssatou Diallo Sagna, Suzy Bemba, Esther Gohourou, Cédric Appietto, Harold Orsoni. Drama. 105 min.