TV namig: Vrnitev Lise Kudrow v Vrnitvi

HBO v ponedeljek, 23. 3., ob 21.25
Tretja in zadnja sezona spremlja vrnitev Valerie Cherish (Lisa Kudrow), nekdanje televizijske zvezdnice, ki še vedno obupano poskuša oživiti svojo kariero v neusmiljenem svetu zabavne industrije.
Tokrat se znajde v projektu nove sitcom serije, pri kateri ima pomembno vlogo umetna inteligenca, kar dodatno zaplete njen že tako krhek položaj. Valerie se trudi ostati relevantna, hkrati pa jo kamere še naprej spremljajo in razkrivajo njene negotovosti, ambicije in nerodne situacije. Njen mož Mark (Damian Young) ostaja del njenega kaotičnega vsakdana, medtem ko dokumentaristka Jane (Laura Silverman) beleži vsak njen korak.
Sezona ohranja značilen slog »lažnega dokumentarca«, ki poudarja absurdnost televizijske industrije. V ospredju so tema slave, staranja v Hollywoodu in spreminjajoče se narave medijev. Kljub humorju serija ponuja tudi bolj grenko-sladek pogled na osebne in poklicne padce glavne junakinje.
The Comeback. ZDA, 2026. 3. sezona. 1/8. Režija: Michael Patrick King. Igrajo: Lisa Kudrow, Dan Bucatinsky, Laura Silverman, Damian Young, Malin Akerman. Humoristična TV-serija. 35 min.
