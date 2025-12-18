TV namig: Nove prigode in nezgode vašega najljubšega veterinarja

Vsa bitja, majhna in velika

TV SLO 1 ob 13.30 in TV SLO 2 ob 20.00

Na spored prihaja šesta in čisto sveža sezona priljubljene angleške serije Vsa bitja, majhna in velika, ki ustreza predstavi o dobrih starih televizijskih vsebinah, kakršnih ne delajo več. Zgodbe z angleškega podeželja, kjer je v ospredju veterinar James in njegove prigode, navdušujejo že od leta 2020.

Maj 1945 prinese konec vojne in končno se obetata mir ter svetlejša prihodnost.

V Darrowbyju je življenje v polnem razmahu. James (Nicholas Ralph) naporno veterinarsko delo, razpeto med Hestonom in Skeldalom, usklajuje z natrpanim družinskim življenjem in Siegfriedom (Samuel West), ki postaja vse bolj zahteven.

Tristan (Callum Woodhouse) se po letih, ki jih je preživel v vojni, vrne domov. Helen (Rachel Shenton) uživa v času, ki ga preživlja z Jimmyjem in Rosie, a v Hestonu jo čakajo velike spremembe. Gospa Hall (Anna Madeley) kot vedno trdo dela in se s svojo mirnostjo in razsodnostjo trudi, da bi obnovila družinsko harmonijo.

All Creatures Great and Small. VB, 2025. 6. sezona. 1/7. Režija: Andy Hay. Igrajo: Samuel West, Nicholas Ralph, Anna Madeley, Rachel Shenton, Callum Woodhouse. Nadaljevanka. 55 min.