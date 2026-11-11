TV namig: Vse, kar si na prvem zmenku zamolčimo

Noro

TV SLO 1 v sredo, 11. novembra, ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Noro je nov film Paula Genoveseja, ki se je pred nekaj leti proslavil z italijansko komedijo Popolni tujci.

Piero in Lara bi se rada zbližala, a se morata najprej spoznati. Zato se moški s šopkom cvetja napoti k njej, ki doma pripravlja večerjo za oba. Toda gledalec ne spremlja le njunega pogovora, temveč tudi dogajanje v njunih glavah, kjer različne plati njunih osebnosti nenehno razpravljajo, svetujejo in si nasprotujejo. Medtem ko se navzven trudita narediti čim boljši vtis, njuni notranji glasovi razkrivajo, kako zapleteno je lahko romantično srečanje.

Follemente. Ita., 2025. Režija: Paolo Genovese. Igrajo: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi. Rom. film. 105 min.