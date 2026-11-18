Gospodična Nazca

TV SLO 1 v sredo, 18. novembra, ob 20.05

Vikednova ocena: 4 (od 5)

Ko začne svet drseti v drugo svetovno vojno, Maria Reiche, nemška matematičarka in arheologinja, zbeži iz Nemčije in si poišče zatočišče v Limi v Peruju, kjer se za preživetje ukvarja z različnimi deli.

Živi s prijateljico in ljubimko Amy, ki hoče Mario uvesti v mestno družbo. Maria nekega dne spozna ameriškega zgodovinarja in arheologa, profesorja Paula d'Harcourta, ki jo prosi, ali bi mu iz angleščine v španščino prevedla članek o skrivnostnih črtah v puščavi Nazca na jugu Peruja. Maria v tem najde življenjsko poslanstvo in ostane med puščavskimi črtami, ki jih preučuje.

Lady Nazca. Koprod., 2025. Režija: Damien Dorsaz. Igrajo: Devrim Lingnau, Guillaume Gallienne, Olivia Ross, Marina Pumachapi, Javier Valdés, Alma Diego, Amaranta Kun. Drama. 105 min.