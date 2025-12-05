TV namig: Emma Thompson in njen pol mlajši žigolo

Vso srečo, Leo Grande

TV SLO 2 v petek, 5. 12., ob 21.20

Vikendova ocena 5 (od 5)

Nancy Stokes (Emma Thompson) je upokojena učiteljica, ki želi končno začiniti svoje življenje. Soprog, ki je umrl pred dvema letoma, je bil njen edini spolni partner. Imel je omejen pogled na to, kaj si lahko privoščiš v spalnici. Nancy se zato odloči najeti spolnega delavca po imenu Leo Grande (Daryl McCormack), da bi si izpolnila želje, ki jih je morala vse življenje tlačiti.

Njen največji izziv bo premagovanje lastne negotovosti. Ko Leo vstopi v njeno hotelsko sobo, Nancy oznani, da še nikdar ni doživela orgazma in da ga nikdar več nima namena hliniti.

Vso srečo, Leo Grande je dokaz, da za dober film ne potrebuješ veliko denarja, ampak ga lahko posnameš v slabih treh tednih v eni sami hotelski sobi. Potrebuješ pa odličen igralski par in prepričljiv scenarij. Lahko bi mu sicer očitali, da predstavlja precej spolirano verzijo trgovanja s spolnimi uslugami, a je iskren v zadregah, ki jih ljudje doživljajo ob intimnosti.

Good Luck To You, Leo Grande. VB/ZDA, 2022. Režija: Sophie Hyde. Igrajo: Emma Thompson, Daryl McCormack, Isabella Laughland, Les Mabaleka, Lennie Beare. Komedija. 100 min.