TV namig: Lepo je biti čistilec stranišč

Popolni dnevi

TV SLO 2 v torek, 9. 6., ob 22.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Hirajama (Kôji Yakusho) živi mirno, skoraj obredno urejeno življenje čistilca javnih stranišč v Tokiu. Živi v skromnem stanovanju, polnem starih kaset, knjig in fotografij. Njegovi dnevi potekajo v mirnem in ustaljenem ritmu: zjutraj vstane, si pristriže brke, poskrbi za svoje rastline, obleče modri kombinezon in sede v kombi. Na poti v službo posluša glasbo, med odmori fotografira drevesa, zvečer bere …

Niz nepričakovanih srečanj pa postopoma razkrije več o njegovi preteklosti.

Film z nostalgičnim glasbenim izborom (Lou Reed, Patti Smith, Nina Simone) je bil nominiran za oskarja v kategoriji najboljši mednarodni film, Kôji Yakusho pa je dobil nagrado za najboljšega igralca v Cannesu.

Perfect Days. Jap., 2023. Režija: Wim Wenders. Igrajo: Kôji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Miyako Tanaka, Long Mizuma. Drama. 130 min.