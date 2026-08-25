TV namig: Z novimi deli se vrača serija V dobrem in slabem

V dobrem in slabem

Pop TV v torek, 25. 8., ob 17.45

Serija V dobrem in slabem se vrača z novimi deli druge sezone.

Veljka (Filip Juričić) razjeda krivda, ker mu ni uspelo rešiti družinske hiše. Ivana (Iva Mihalić) ga skuša pomiriti, a doma ga čaka še pogovor z Marino (Mirna Medaković Stepinac) o njunem poljubu. Damjan (Amar Selimović) se poslovi od Mira (Ammar Mešić), saj odhaja v Bosno, Miro pa opazi, da med njegovo mamo in Veljkom zgodba še ni končana.

Ko je vse pripravljeno, da družina Srića zapusti hišo, v kateri so živeli toliko let, se na vratih pojavi nova lastnica z nasmehom na obrazu ...

U dobru i zlu. Hrv., 2025. 2. sezona. 72. epizoda/122. Igrajo: Filip Juričić, Mirna Medaković Stepinac, Iva Mihalić, Ksenija Pajić, Enes Vejzović, Katarina Baban, Amar Selimović, Ammar Mešić. Nad. 55 min.