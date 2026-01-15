TV namig: Za čisto energijo se bije umazan boj

Operacija Afrika – tekma za surovine prihodnosti

TV SLO 1 v četrtek, 15. 1., ob 21.10

Evropska unija si prizadeva doseči podnebno nevtralnost do leta 2050, a zelena prihodnost zahteva surovine, ki jih pogosto dobivamo s kriznih območij Afrike. Kitajska je pri tem korak pred Evropo, ki afriškim državam obljublja pravičnejšo obravnavo. Toda vračanje nekdanjih kolonialnih sil po vire sproža pomisleke in odpor.

Dokumentarna oddaja razkriva zakulisje svetovnega boja za strateške surovine: v Kongu so izkoriščevalski rudniki kobalta, v Namibiji projekt pridobivanja zelenega vodika ogroža narodni park, v Nigeriji domačini trpijo zaradi črpanja nafte in plina.

Avtorjem oddaje je uspelo ujeti neizprosno resničnost: za čisto energijo se bije umazan boj. Aktivistka Patricia Kashala pravi, da so interesi Evrope pogosto pomembnejši od pravic domačinov, medtem ko predsednikov svetovalec James Mnyupe iz Namibije svari: »Ko se spopadejo sloni, pomendrajo travo.«

Operation Afrika – Die Jagd Nach den Rohstoffen der Zukunft. Nem., 2024. Režija: Jan-Philipp Scholz, Johannes Meier. Dok. odd. 55 min.