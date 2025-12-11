TV namig: Kako je videti, če zapiješ loterijski zadetek?

Za Leslie

TV SLO 2 v četrtek, 11. 12., ob 21.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Trpka resnična zgodba o breznu alkoholizma in težavni poti v treznost, za katero je bila Andrea Riseborough leta 2023 nominirana za oskarja za najboljšo žensko vlogo.

Leslie je preprosta ženska, mati samohranilka iz manjšega mesta v Teksasu. Nekega dne zadene precej veliko vsoto denarja na loteriji. O njej celo naredijo prispevek za lokalno TV-postajo. Čez čas denarja zmanjka, saj ga Leslie večino zapije, ostalo pa zapravi za razne neumnosti …

Spet jo srečamo čez nekaj let, ko poišče svojega sina, ki je vmes odraščal pri rejniški družini, saj Leslie ni bila sposobna skrbeti zanj. Prosi ga, naj jo vzame k sebi, saj nima doma, in naj ji posodi nekaj denarja. In seveda obljublja, da bo tokrat vse drugače.

To Leslie. ZDA, 2022. Režija: Michael Morris. Igrajo: Andrea Riseborough, Marc Maron, Allison Janney, Stephen Root, Matt Lauria. Drama. 115 min.