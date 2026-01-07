TV namig: Kap – priložnost za nov začetek?

Začetki

TV SLO 1 v sredo, 7. 1., ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Thomas (David Dencik) in Ane (Trine Dyrholm, ki se je morda spomnite iz serij Margareta I., kraljica severa in Zapuščina) sta sredi procesa ločevanja. Thomas ima drugo, ki jo je spoznal v službi, Ane nima nikogar drugega, a še nista povedala hčerkama, da se bosta ločila in da se bo on odselil. Ane je zaradi tega tesnobna in želi, da s tem čim prej opravita. Ko nekega jutra Thomas odpelje hčerki v šolo, Ane doma zadane kap. Ane k sreči preživi, a je poškodovana in mora na rehabilitacijo.

Thomas mora zaradi izjemnih okoliščin odložiti selitev k ljubici in stoji ob strani hčerkama in tudi Ane, «ki je zdaj motorično precej prizadeta. Sčasoma, tudi zaradi učinkov rehabilitacije, se v skoraj razpadlo družino začne vračati spokojnost in prostor za ponoven razmislek …

Bo Tomas dokončno zapustil svojo družino in zaživel novo življenje ali so ga izjemne okoliščine pripravile do ponovnega razmisleka?

Begyndelser. Dan., 2024. Režija: Jeanette Nordahl. Igrajo: Trine Dyrholm, David Dencik, Johanne Louise Schmidt, Kurt Dreyer, Klaus Søndergaard. Drama. 95 min.