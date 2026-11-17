Poslednja noč Joanisa Kapodistriasa

TV SLO 2 v torek, 17. novembra 2026, ob 22.05

Pretresljiv film osvetljuje zadnjih dvanajst ur življenja grofa Joanisa Kapodistriasa (1776–1831), nekdanjega visokega diplomatskega predstavnika in prvega izvoljenega voditelja moderne grške države. V noči pred tragičnim atentatom v takratni prestolnici Grčije, Nafpliu, se leta 1831 Kapodistrias, soočen z ostrimi političnimi pritiski, v samoti spominja prelomnih trenutkov svoje kariere: od vloge ruskega zunanjega ministra in ključnega diplomata na Dunajskem ter Ljubljanskem kongresu do boja za svobodo in obnovo domovine.

Film ponuja intimen vpogled v moralne dileme državnika, ki je za sanje o svobodni Grčiji plačal najvišjo ceno.

Ioannis Kapodistrias: La nuit derniere. Grčija, 2019. Režija: Yorgos Gkikapeppas. Igrano-dok film. 95 min.