TV namig: Ste vedeli, da je Bosna Divji zahod?

Zadnji kavboj

Zadnji kavboj je dokumentarni film o izjemnem in nenavadnem človeku, ki je živel med sanjami in resničnostjo. Hari Džekson – s pravim imenom Aljuš Musli – je v šestdesetih letih ustvaril svojo različico Divjega zahoda kar doma, ob reki Drini, kjer je Bijeljina postala njegov osebni Santa Fe.

Bil je fotograf, ljubitelj vesternov in samouk filmski ustvarjalec, ki je posnel več filmov, a jih žal nikoli ni dokončal. Da bi bil čim bolj pristen, se je uradno preimenoval v Harija Džeksona, svoje hčeram pa je dal kavbojska imena Virdžinija, Dženet in Dženita. Ko je vojna razbila svet njegovih sanj, so se porušile tudi njegove iluzije – in skupaj z njimi tudi on sam. Ostala pa je legenda o Hariju Džeksonu.

Slo., 2024. Režija: Tadej Čater. Dokumentarni film. 85 min.