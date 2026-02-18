TV namig: Ko je tvoj najboljši prijatelj Hitler

Zajec Jojo

Vikendova ocena: 4 (od 5)

TV SLO 1 v sredo, 18. 2., ob 20.05

Nemčija proti koncu druge svetovne vojne. Jojo je prijazen desetletni fant, ki se vključi v hitlerjanski mladinski tabor. A pri njegovi trdni nameri, da postane vzoren nacist, ga ovirajo naslednja dejstva: njegova sestra je mrtva, oče je na bojišču, sam pa preprosto nima želodca za kruta dejanja. Fantov edini sogovornik in zaupnik je njegov namišljeni prijatelj Adolf, prijazna, energična in nadvse zgovorna različica firerja.

Ko Joja zaradi incidenta z bombo izključijo iz tabora in je prisiljen več časa preživeti doma, zgrožen ugotovi, da njegova mama skriva judovsko najstnico Elso. Ob zavedanju, da bi to razkritje ogrozilo mamino življenje, se z Elso spoprijatelji, pri tem pa spozna, da morda ni razloga za naučeno sovraštvo do ljudi.

Nenavadna in na trenutke res huronsko smešna satira o fantu in njegovem izmišljenem prijatelju Hitlerju predstavlja vrhunec kariere novozelandskega komedijanta in režiserja Taike Waititija. Oskar za najboljši scenarij po predlogi je leta 2020 končal prav v njegovih rokah.

Jojo Rabbit. ZDA, 2019. Režija: Taika Waititi. Igrajo: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Scarlett Johansson, Sam Rockwell. Črna komedija/drama. 105 min.