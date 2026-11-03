TV namig: Zakaj nekateri možgani preprosto ne poznajo miru?

Naš nepozorni, hiperaktivni um

TV SLO 2 v torek, 3. novembra, ob 22.00

Ocenjujejo, da je kar sedmina ljudi nevrorazličnih – njihovi možgani preprosto delujejo drugače kot pri večini. Vendar pogosto naletijo na nerazumevanje bližnjih, zato se številni spoprijemajo z depresijo, tesnobo in celo samomorilnimi mislimi. Televizijski voditelj in naravoslovec Chris Packham se je odločil, da jim bo pomagal pojasniti okolici, s kakšnimi težavami se srečujejo.

Mladega turističnega vodnika Henryja, pri katerem so v srednji šoli odkrili motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, njegova drugačnost ne ovira pri delu. Energičnost in domiselnost mu celo pomagata. Drugače je, ko mora načrtovati vsakodnevne opravke ...

Inside the Autistic Minds. VB, 2025. Režija: Joe Myerscough. Dok. odd. 55 min.