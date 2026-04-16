TV namig: Zakaj so oblasti prepovedale Slovanski tarok?

Tarok zgodovina

Smrekarjev tarok so bile igralne karte znanega karikaturista Henrika Hinka Smrekarja, ki jih je tiskala ljubljanska tovarna igralnih kart. Oblasti so leta 1916 prepovedale Slovanski tarok in igralne karte Slovan ter Primorka z utemeljitvijo, da so karte s slovansko motiviko spodbujale sovražna čustva do monarhije in simpatizirale z njihovimi sovražniki, Srbi in Rusi.

Motivi izbranih Smrekarjevih tarok kart segajo od slovenskega etničnega prostora do številnih slovanskih narodov z namenom, da prikaže skupne šege in navade Slovanov, torej skupne korenine. Nekatere šege so žive še danes, zato jih je film poiskal v Beli Krajini, na Korčuli, na Slovaškem, v Ziljski dolini in ob Cerkniškem jezeru.

Slo., 20027. Režija: Matjaž Fistravec. Dok. film. 45 min.