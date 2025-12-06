TV namig: Jake Gyllenhaal je vojak v filmu Guya Ritchieja

Zaveza

Kanal A v soboto, 6. 12., ob 20.00

Vikendova ocena 4 (od 5)

Ameriški narednik John Kinley (Jake Gyllenhaal) v Afganistanu sodeluje z lokalnim tolmačem Ahmedom (Dar Salim). Med misijo skupina pade v zasedo, pri čemer Ahmed z neizmernim pogumom reši ranjenega Kinleyja. Ko se Kinley vrne domov, izve, da so Ahmeda in njegovo družino pustili v Afganistanu brez obljubljenega azila v ZDA. Odloči se vrniti v vojno območje, da bi izpolnil moralni dolg in Ahmeda z družino pripeljal na varno.

Film prek osebne zgodbe izpostavlja zvestobo, žrtvovanje in moralno odgovornost. Bolj dramski in manj bombastičen Guy Ritchie so rekli kritiki in pohvalili avtentičnost filma.

The Covenant. ZDA, 2023. Režija: Guy Ritchie. Igrajo: Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Antony Starr, Alexander Ludwig, Jonny Lee Miller. Akc. vojna drama. 155 min.