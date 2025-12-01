TV namig: 8000 ton bomb je razdejalo Slovenijo

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine: Letala so prekrila nebo

TV SLO 1 v ponedeljek, 1. 12., ob 17.50

Proti koncu druge svetovne vojne so nebo nad Slovenijo pogosto prekrila zavezniška letala. Na naše ozemlje je padlo kar 8000 ton bomb, ki so sejale smrt in povzročile velikansko materialno škodo. Maribor je bilo eno od najbolj bombardiranih mest v Evropi. Številne bombe, ki niso eksplodirale, so še danes zakopane pod zemeljskim površjem.

Kljub temu so Slovenci radi pomagali letalskim posadkam, ki so strmoglavile na slovenskem ozemlju. V filmu predstavijo zgodbo »srebrne ptice izpod Jalovca«, v dolini Kamniške Bistrice obiščejo partizansko bolnišnico ter partizanski letališči v Beli krajini, kamor so zavezniki dovažali vojaško opremo, sanitetni material in hrano, na varno pa odvažali ranjence, nosečnice in druge civiliste ter rešene zavezniške vojake.

Slo., 2025. Dokumentarna oddaja. 25 min.