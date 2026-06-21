TV namig: Šla je iskat pesmi, a našla je nekaj mnogo več

Zbiralka pesmi

TV SLO 1 v nedeljo, 21. 6., ob 15.05

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Apalači na začetku 20. stoletja. Muzikologinji Lily Penleric zavrnejo napredovanje na univerzi, zato odpotuje k sestri, ki v odročnem gorskem kraju vodi šolo za revne otroke. Tam odkrije, da se med domačini še vedno ohranjajo stare angleške in škotsko-irske balade, za katere še nikoli ni slišalo niti njeno poznavalsko uho.

Lily z znanstveno vnemo zbira izgubljene pesmi, spoznava domačine in njihovo kulturo. Ko pa se med raziskovanjem zbliža z veteranom Tomom Bledsoejem, jo ta spodbudi, da premisli o svojih motivih. Poraja se vprašanje, ali ni njeno reševanje kulturne dediščine podobno početju kolonizatorjev, ki izkoriščajo domačine za lastno korist.

Drama starega kova postreže z repertoarjem spevne etnoglasbe, apalaško atmosfero ter nenavadno zmesjo akademske pustolovščine, feminizma in vesterna.

Songcatcher. ZDA, 2000. Režija: Maggie Greenwald. Igrajo: Janet McTeer, Michael Davis, Michael Goodwin, Gregory Russell Cook, Jane Adams. Drama. 110 min.