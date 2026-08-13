TV namig: ZDA proti Kitajski

Spopad velesil: ZDA proti Kitajski

TV SLO 1 v četrtek, 13. avgusta, ob 21.00

Boj za prevlado se je razvnel in Tajvan je v njem postal nevarno žarišče. Trumpov prvi mandat se je končal z najbolj ohlajenimi odnosi s Kitajsko po dolgih letih. Obe državi sta se spopadali s hudimi posledicami pandemije covida 19.

Šijeva vlada si je veliko obetala od Trumpovega naslednika Joeja Bidna, vendar je po ledenem srečanju na Aljaski te upe opustila. Biden je Kitajsko še dodatno razjezil s podpisom sporazuma o jedrskih podmornicah z Avstralijo in Združenim kraljestvom, nato pa je obisk takratne predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi na Tajvanu državi bolj kot kadar koli prej približal vojaškemu spopadu.

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