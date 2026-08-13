TV namig: ZDA proti Kitajski

Spopad velesil: ZDA proti Kitajski

TV SLO 1 v četrtek, 13. avgusta, ob 21.00

Dvodelna dokumentarna serija Spopad velesil: ZDA proti Kitajski prikazuje, kako sta se velesili zapletli v boj za gospodarsko prevlado in kako posledice tega spopada čuti ves svet. Donald Trump je po prevzemu predsedniškega položaja na glavo obrnil odnos med ZDA in Pekingom. Poznavalci razmer opisujejo, kaj se je zgodilo, ko se je ameriški predsednik namenil uresničiti obljubo, da bo Kitajska »plačala«. Kitajski predsednik Ši Džinping je svojo komunistično državo prikazal kot braniteljico svobodne trgovine. O tem je poskušal prepričati tudi novega ameriškega predsednika, vendar mu ni uspelo preprečiti začetka trgovinske vojne.

Clash of the Super Powers: America v China. VB, 2026. 1/2. Režija: Tim Stirzaker. Dok. serija. 65 min.