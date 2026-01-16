  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    TV namig: Zeleno zavajanje energetske multinacionalke

    Energetsko podjetje Total obljublja, da lahko zagotovi prehod v sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije. Ga res lahko?
    Total: Zeleno zavajanje energetske multinacionalke. FOTO: arhiv.
    Galerija
    Total: Zeleno zavajanje energetske multinacionalke. FOTO: arhiv.
    V. K.
    16. 1. 2026 | 05:00
    1:17
    A+A-

    Total: Zeleno zavajanje energetske multinacionalke

    TV SLO 2 v petek, 16.1., ob 22.45

    Svetovna poraba premoga, plina in nafte dosega rekordne vrednosti. Energetsko podjetje Total obljublja, da lahko zagotovi prehod v sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije.

    Dokumentarni film, ki prikaže delovanje te multinacionalke na treh celinah, močno omaja verodostojnost njihovih napovedi, da bodo do leta 2030 postali eden največjih proizvajalcev čistih energij.

    Le système total, anatomie d'une multinationale de l'energie. Fr./Belg., 2022. Režija: Jean-Robert Viallet. Dok. odd. 55 min. 

