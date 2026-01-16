TV namig: Zeleno zavajanje energetske multinacionalke

Total: Zeleno zavajanje energetske multinacionalke

TV SLO 2 v petek, 16.1., ob 22.45

Svetovna poraba premoga, plina in nafte dosega rekordne vrednosti. Energetsko podjetje Total obljublja, da lahko zagotovi prehod v sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije.

Dokumentarni film, ki prikaže delovanje te multinacionalke na treh celinah, močno omaja verodostojnost njihovih napovedi, da bodo do leta 2030 postali eden največjih proizvajalcev čistih energij.

Le système total, anatomie d'une multinationale de l'energie. Fr./Belg., 2022. Režija: Jean-Robert Viallet. Dok. odd. 55 min.