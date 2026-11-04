TV namig: Otroci so narisali Palestino, odrasli pa izgubili živce

Zemljo krast

TV SLO 1 v sredo, 4. novembra, ob 20.05

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Kar se je začelo z otroško igro, se sredi domače kuhinje sprevrže v vrtinec ideoloških spopadov staršev. Med igro zemljo krast se je namreč na tleh zarisala država Palestina in staršem se zazdi, da bi zaplet najbolje rešili s pogovorom. A ko se para srečata v kuhinji, kmalu nastane kaos: strasti naraščajo, kozarci se polnijo, besede postajajo čedalje ostrejše ... »Imam občutek, da danes vsi govorimo, nihče pa več ne posluša. Vsakdo ima svoje mnenje in vztraja pri njem, in potem dialog sploh ni več dialog, ampak samo neko vzporedno govorjenje, ki prej ali slej razpade. Film poskuša ujeti ravno ta trenutek,« je svoj film opisal režiser Žiga Virc.

Družbeno angažiran slovenski film spada v kategorijo filmov, ki so nastali praktično brez proračuna – po besedah ustvarjalcev je nastal iz upora proti večletnim procesom produkcije filma. Posnet je bil v samo dveh snemalnih dneh, od ideje do dokončanja filma pa je minil le mesec in pol.

Žiga Virc in Iza Strehar. FOTO: TVS

Po filmu sledi še pogovor s tandemom, ki je ustvaril film Zemljo krast. Scenaristka Iza Strehar in režiser Žiga Virc med drugim razkrijeta, kako hitro je film nastal, kaj pomeni dober scenarij za tekoč filmski jezik in kakšno ogledalo njuna črna komedja nastavlja sodobni družbi.

Slo., 2025. Režija: Žiga Virc. Igrajo: Suzana Krevh, Lara Maria Vouk, Andraž Jug, Tines Špik. Kom./drama. 70 min.