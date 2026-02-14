TV namig: Romeo in Julija iz New Yorka

Zgodba z zahodne strani

Pop TV v soboto 14. 2., ob 22.30

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Spielbergova priredba klasičnega muzikala prinaša novo svežino, ne da bi za to žrtvovala izvirno srčnost.

New York, leta 1957. Dve najstniški ulični tolpi – irski Jets in portoriški Sharks – se spopadata za nadzor nad ulicami.V središču zgodbe sta Tony (Ansel Elgort) in Maria (Rachel Zegler), ki kljub pripadnosti nasprotnima skupinama začneta romantično zvezo. Zgodba o spopadu tolp in o ljubimcih iz nasprotnih taborov črpa iz Romea in Julije, a žarišče konflikta osredotoči na zablodi predsodkov in rezultatu gentrifikacije.

Steven Spielberg suvereno posname čudovite plesno-pevske koreografije, tako da gledalec ne izgubi občutka za veličastnost niti med intimnimi bližnjimi plani, tempo filma pa ga mojstrsko pelje skozi vse obrate v zgodbi in čustvih mladih zaljubljencev.

West Side Story. ZDA, 2021. Režija: Steven Spielberg. Igrajo: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, Rita Moreno. Muzikal 180 min.