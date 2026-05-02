TV namig: Odpovedujejo se Evrovizije in olimpijade, ne pa ohceti

Živi in zdravi

TV SLO 1 v soboto, 2. maja, ob 22.10

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Komedija, postavljena na črnogorsko obalo, pripoveduje o dogodku, ključnem za življenje vsakega človeka: poroko. Ta prelomnica med udeleženci vzbuja tudi veliko strahospoštovanje.

Dva dni pred obredom se Dragana (Tihana Lazović) odloči, da se vendarle noče poročiti. Vendar je vse že pripravljeno: sorodniki so povabljeni, darila kupljena, glasba plačana, pršut narezan.

Za Lesa (Momčilo Pićurić), strogo in neusmiljeno glavo ženinove družine, odpoved ne pride v poštev. Poroka mora biti, saj svojega ugleda pred ljudmi ne namerava kar tako izgubiti. Momo (Goran Slavić), romantično zasanjani mladenič, pa še vedno upa, da si bo nevesta premislila in ostala.

Tako se začne največja farsa, kar jih je polotok kdaj doživel, začinjena z obilico dinamita, kot narekujejo tradicija in običaji.

Živi i zdravi. Koprodukcija, 2023. Režija: Ivan Marinović. Igrajo: Tihana Lazović, Goran Slavić, Momčilo Pićurić, Goran Bogdan, Snježana Sinovčić Šiškov. Komedija. 105 min.