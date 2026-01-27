TV namig: Zlo se v naša življenja prikrade zlagoma

Simon Schama: Pot v Auschwitz

TV SLO 1 v torek, 27.1., ob 23.05

Na popotovanju po Evropi, ki se konča z njegovim prvim obiskom Auschwitza, sir Simon Schama raziskuje, zakaj je bil holokavst veliko več kot le nacistična obsedenost s plinskimi celicami, in razkriva, kako so globoko zakoreninjeni predsodki postali orožje, s katerim so ljudi obrnili proti njihovim judovskim sosedom. Ganljiv zaključek z enim redkih še živečih pričevalcev sporoča spet zelo aktualno spoznanje, da se zlo v naša življenja prikrade zlagoma.

Sir Simon Schama, tudi sam judovskih korenin, je profesor zgodovine in umetnostne zgodovine na univerzi v ZDA.

Simon Schama: The Road to Auschwitz. VB., 2025. Režija: Hugo MacGregor. Dok. odd. 70 min.