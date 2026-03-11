TV namig: Grozljive vizije umorov, ki niso samo vizije

Zloben

Kino v sredo, 11. 3., ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Leta 1993 dr. Florence Weaver (Jacqueline McKenzie) skupaj s sodelavcema zdravi nasilnega in duševno motenega pacienta Gabriela. Gabriel, ki lahko nadzoruje elektriko in svoje misli prenaša prek zvočnikov, pobegne ter ubije več članov osebja.

Sedemindvajset let pozneje se Madison Mitchell (Annabelle Wallis) vrne v svoj dom v Seattlu in začne doživljati grozljive vizije brutalnih umorov, ki se zdijo presenetljivo resnični. Sprva verjame, da gre le za nočne more, vendar kmalu ugotovi, da se dogodki iz njenih videnj dejansko dogajajo v resničnem svetu.

Policija začne preiskovati zločine, Madison pa postopoma razkriva povezavo med svojimi vizijami in skrivnostno figuro iz njene preteklosti. Pri tem ji pomaga sestra Sydney (Maddie Hasson), ki skuša razumeti, kaj se dogaja z Madison.

Malignant. ZDA, 2021. Režija: James Wan. Igrajo: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Jacqueline McKenzie, Michole Briana White, Jake Abel. Groz. /triler. 130 min.