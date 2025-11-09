TV namig: Večer zvezd slovenske znanosti

Slavnostna podelitev Zoisovih nagrad, Zoisovih priznanj, priznanja ambasador znanosti ter Puhovih nagrad in Puhovih priznanj v letu 2025

TV SLO 2 v nedeljo, 9. 11., ob 20.00

Letošnja slavnostna podelitev najvišjih državnih nagrad za izjemne dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti bo na predvečer novega državnega praznika, dneva znanosti. Slavnostna podelitev je poklon izjemnim dosežkom slovenskih znanstvenic in znanstvenikov, ki premikajo meje znanosti in bogatijo svetovno zakladnico znanja.

Letos bodo podelili 2 Zoisovi nagradi za življenjsko delo, ki ju bosta prejela akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc in prof. dr. Tomaž Pisanski, 6 Zoisovih priznanj za pomembne dosežke, 4 Zoisove nagrade za vrhunske dosežke, Puhovo nagrado za življenjsko delo, Puhovo nagrado za vrhunske dosežke ter Priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije.

Podrobneje, kdo so dobitniki nagrad in priznanj in s čim se ukvarjajo, pa v TEM članku.

Slo., 2025. Prenos iz Cankarjevega doma. 85 min.