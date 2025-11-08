TV namig: Ko se sosedje spremenijo v zveri ...

Zveri

TV SLO 1 v soboto, 8. 11., ob 22.50

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Zveri so izvrstna mešanica podeželskega trilerja in psihološke drame, prežeta z dih jemajočim suspenzom in srhljivim vzdušjem. Film temelji na resnični zgodbi, ki je bila v dokumentarni obliki prikazana leta 2016. Eden vodilnih španskih režiserjev je za igrani film prejel nagrado občinstva na festivalu v San Sebastiánu.

Antoine (Denis Ménochet) in Olga (Marina Foïs) sta francoska zakonca, ki sta že pred leti našla svoj novi dom v odmaknjeni galicijski vasici. Tam živita mirno življenje, pridelujeta ekološko zelenjavo in obnavljata zapuščene hiše. A zaradi njunega nasprotovanja gradnji vetrne elektrarne se zaostri odnos s sosedi, zlasti z bratoma Xanom (Luis Zahera) in Lorenzom (Diego Anido), ki v vasi živita že od rojstva …

Napetost med prišlekoma in vaščani se stopnjuje v vse bolj nevaren in nasilno obarvan konflikt, ki razkriva temne plati človeške narave in ruralne izolacije.

Pred filmom bo še oddaja Televizorka, jer bo o filmu Zvetri in trku civilizacij spregovorila filmska kritičarko Ana Jurc.

As bestas. Špa./Fr., 2022. Režija: Rodrigo Sorogoyen. Igrajo: Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb. Triler. 140 min.