TV namig: Nekaj tli pod fasado popolne družine

Prikriti plameni

TV SLO 1 v petek, 2. 1., ob 21.25

Serija je posneta po predlogi knjižne uspešnice Prikriti plameni avtorice Celeste Ng iz leta 2017.

Družina Richardson živi v popolnem in bogataškem mestu Shaker Heights. Elena (Reese Witherspoon) je novinarka, njen mož Bill (Joshua Jackson) odvetnik, njuni štirje otroci pa so v najstniških letih. Najstarejša Lexie je na videz popolna učenka, Trip je priljubljen športnik, Izzy pa je umetnica in upornica. Mlajši sin Moody se spoprijatelji z novo sošolko Pearl Warren, ki z mamo Mio živi v najemniškem stanovanju Elene Richardson. Mia (Kerry Washington) je fotografinja in se pogosto seli, zdaj pa poleg stanovanja sprejme še delo gospodinjske pomočnice, ki ji ga je ponudila Elena.

Harmonično sobivanje prekine dogodek, ob katerem se Mia in Elena znajdeta na nasprotnih straneh, poleg tega začne Elena poizvedovati o Miini preteklosti in razkrije njeno veliko skrivnost.

Little Fires Everywhere. ZDA, 2020. 1/8. Režija: Lynn Shelton. Igrajo: Reese Witherspoon, Kerry Washington, Joshua Jackson, Rosemarie DeWitt, Lexi Underwood. Miniserija. 65 min.