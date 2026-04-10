Umek: Dve levi nogi in dve zlati roki

»Ko smo z ekipo razmišljali, kaj bi lahko naredili za spodobno obeležitev mojega abrahama, da bo to nekaj več kot še en velik žur, se je izoblikovala ideja, da bi v eno zgodbo povezal vrhunske ustvarjalce in performerje, žanre in subkulture, za katere se zdi, da jih je nemogoče spraviti na skupni imenovalec. Združiti nezdružljivo torej,« je povedal Umek. Kaj pa o njem pravijo nekateri od glasbenikov, ki bodo ob njegovem jubileju stopili na oder?

Robert Pešut - Magnifico, pevec

Robert Pešut - Magnifico. FOTO: Matej Družnik.

»Umeka sem spoznal na začetku njegove kariere. Na sceno je priletel kot meteor, simpatičen, prevelik človek, za katerega si imel občutek, da bi se moral morda s košarko ukvarjati, on pa je gonil težko tehnažo, zaradi katere so vsi dol padli. Zelo hitro je postal zelo popularen, ne le po domačih klubih, ampak tudi v tujini. Že leta 1997 sem ga povabil kot gosta v Križanke. Malo sem že pozabil, kaj sva delala, on je neke semple spuščal, se mi zdi, mi smo pa čez igrali. Odtlej sva prijatelja, občasno se videvava, tudi na poteh. Zelo se veselim koncerta, ki ga pripravlja ob svoji 50-letnici, me prav zanima, kako bo izpadel.«

Ana Klašnja, balerina

Ana Klašnja. FOTO: osebni arhiv.

Verjetno Umeka poznate kot didžeja, pod čigar odrom ste plesali, kot znano osebnost, ki jo srečate na kakem dogodku, morda tudi kot znanca ali prijatelja. Je v vseh vlogah enak ali ne?

Uroša poznam predvsem kot znanca z zabav, kjer smo skupaj žurali. Z lahkoto rečem, da je kot didžej zelo osredotočen in profesionalen, a hkrati sproščen, dostopen in preprost, kakršen je tudi zunaj odra.

Od vseh glasbenikov imajo verjetno didžeji še najmanj koreografije na svojih nastopih. Kakšno bi Umeku glede na njegov značaj predlagali vi?

Kot eden pionirjev tehnoscene ne potrebuje velikih šov trenutkov. S svojo pojavo je dovolj karizmatičen, da je lahko poudarek zgolj na glasbi. Sem mu sicer predlagala, da narediva kak hud plesni dvig za njegov koncert, a ni bil najbolj navdušen. Pravi, da ima dve levi nogi, najbrž zato, ker ima kot didžej dve zlati roki (smeh).

Bili ste del roasta Lada Bizovičarja. Glede česa bi »poroastali« Umeka in didžeje na splošno?

Lahko se šalimo na račun tega, da didžeji »samo stojijo in vrtijo gumbe«, to je najlažja služba. V resnici pa vsi vemo, da je za tem ogromno znanja in nešteto ur dela.

Valentino Kanzyani. FOTO: Igor Modic.

Valentino Kanzyani, didžej

Vajini karieri sta potekali sočasno. Koliko sta bila tekmeca in koliko sodelavca?

Med nama je vedno obstajala pozitivna konkurenca. Oba sva rasla v istem času, oba sva veliko delala in vsak je na svoj način potiskal stvari naprej. Spomnim se lepe anekdote, ko sva enkrat skupaj letela na špil in oba prispela do tega, da sva letela v poslovnem razredu. Takrat sem mu rekel: »Uroš, poglej, kam naju je pripel­jala ta pozitivna konkurenca.« On pa me je malo presenečeno pogledal in rekel: »Konkurenca? Saj nisem mislil, da ti mene vidiš kot konkurenco.« In jaz sem mu odgovoril: »Pozitivna konkurenca, Uroš.« In mislim, da to najbolje opiše najin odnos – ne kot slabo rivalstvo, ampak kot medsebojno spodbujanje, da oba rasteva.

Če bi lahko Umeku »ukradli« eno pesem ali en beat, kateri bi to bil?

Brez dvoma bi izpostavil beat, bas, pravzaprav kar cel komad, najbolj me je vedno zadel ritem pri komadu Lanicor na Consumer Recreation 1. Ta beat je res fenomenalen. Hi-hati, efekti, vse, kar je zložil v ritem sekcijo, naredi, da komad enostavno leti, kot bi rekel Uroš. (smeh) In ne gre samo za to, da je komad hiter po BPM-jih, tudi če bi bil počasnejši, bi še vedno letel. Ravno način, kako je narejena ritem sekcija, mu da to posebno energijo in občutek gibanja. Če bi mu lahko kaj ukradel, bi bil to definitivno beat oziroma kar cela ritem sekcija tega komada.

Če je Umek fotr elektronske scene pri nas, ste vi ...

Te nazive naj drugi lepijo na naju, ampak če že moram odgovoriti, bi rekel, da sva oba del generacije, ki je postavljala temelje slovenske elektronske scene, vsak na svoj način. Če je Umek fotr, sem jaz potem mogoče stric. Sva kot brata iz iste družine, ki sva vsak po svoje gradila to sceno. Mogoče je imel fotr več otrok, jaz sem pa zagotovo njihov stric. (smeh)