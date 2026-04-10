  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Umek: Dve levi nogi in dve zlati roki

    Fotr bo praznoval 50 let, in to 23. oktobra z rojstnodnevnim festivalom Umek 5.0-(Ne)združljivo, katerega rdeča nit bo srečanje različnih svetov, žanrov in generacij v eni zgodbi.
    Najbolj znani slovenski diddžej bo abrahama praznoval v velikem slogu, v goste med drugim pridejo Laibach, Magnifico, Siddharta, Raiven, Ana Klašnja, Perpetuum Jazzile ... FOTO: osebni arhiv. 
    Galerija
    Teja Roglič
    10. 4. 2026 | 07:00
    5:49
    A+A-

    »Ko smo z ekipo razmišljali, kaj bi lahko naredili za spodobno obeležitev mojega abrahama, da bo to nekaj več kot še en velik žur, se je izoblikovala ideja, da bi v eno zgodbo povezal vrhunske ustvarjalce in performerje, žanre in subkulture, za katere se zdi, da jih je nemogoče spraviti na skupni imenovalec. Združiti nezdružljivo torej,« je povedal Umek. Kaj pa o njem pravijo nekateri od glasbenikov, ki bodo ob njegovem jubileju stopili na oder?

     

    Robert Pešut - Magnifico, pevec

    Robert Pešut - Magnifico. FOTO: Matej Družnik. 
    »Umeka sem spoznal na začetku njegove kariere. Na sceno je priletel kot meteor, simpatičen, prevelik človek, za katerega si imel občutek, da bi se moral morda s košarko ukvarjati, on pa je gonil težko tehnažo, zaradi katere so vsi dol padli. Zelo hitro je postal zelo popularen, ne le po domačih klubih, ampak tudi v tujini. Že leta 1997 sem ga povabil kot gosta v Križanke. Malo sem že pozabil, kaj sva delala, on je neke semple spuščal, se mi zdi, mi smo pa čez igrali. Odtlej sva prijatelja, občasno se videvava, tudi na poteh. Zelo se veselim koncerta, ki ga pripravlja ob svoji 50-letnici, me prav zanima, kako bo izpadel.«

     

    Ana Klašnja, balerina

    Ana Klašnja. FOTO: osebni arhiv.
    Verjetno Umeka poznate kot didžeja, pod čigar odrom ste plesali, kot znano osebnost, ki jo srečate na kakem dogodku, morda tudi kot znanca ali prijatelja. Je v vseh vlogah enak ali ne?

    Uroša poznam predvsem kot znanca z zabav, kjer smo skupaj žurali. Z lahkoto rečem, da je kot didžej zelo osredotočen in profesionalen, a hkrati sproščen, dostopen in preprost, kakršen je tudi zunaj odra.

    Od vseh glasbenikov imajo verjetno didžeji še najmanj koreografije na svojih nastopih. Kakšno bi Umeku glede na njegov značaj predlagali vi?

    Kot eden pionirjev tehnoscene ne potrebuje velikih šov trenutkov. S svojo pojavo je dovolj karizmatičen, da je lahko poudarek zgolj na glasbi. Sem mu sicer predlagala, da narediva kak hud plesni dvig za njegov koncert, a ni bil najbolj navdušen. Pravi, da ima dve levi nogi, najbrž zato, ker ima kot didžej dve zlati roki (smeh).

    Bili ste del roasta Lada Bizovičarja. Glede česa bi »poroastali« Umeka in didžeje na splošno?

    Lahko se šalimo na račun tega, da didžeji »samo stojijo in vrtijo gumbe«, to je najlažja služba. V resnici pa vsi vemo, da je za tem ogromno znanja in nešteto ur dela.

    Valentino Kanzyani. FOTO: Igor Modic.
    Valentino Kanzyani, didžej

     

    Vajini karieri sta potekali sočasno. Koliko sta bila tekmeca in koliko sodelavca?

    Med nama je vedno obstajala pozitivna konkurenca. Oba sva rasla v istem času, oba sva veliko delala in vsak je na svoj način potiskal stvari naprej. Spomnim se lepe anekdote, ko sva enkrat skupaj letela na špil in oba prispela do tega, da sva letela v poslovnem razredu. Takrat sem mu rekel: »Uroš, poglej, kam naju je pripel­jala ta pozitivna konkurenca.« On pa me je malo presenečeno pogledal in rekel: »Konkurenca? Saj nisem mislil, da ti mene vidiš kot konkurenco.« In jaz sem mu odgovoril: »Pozitivna konkurenca, Uroš.« In mislim, da to najbolje opiše najin odnos – ne kot slabo rivalstvo, ampak kot medsebojno spodbujanje, da oba rasteva.

    Če bi lahko Umeku »ukradli« eno pesem ali en beat, kateri bi to bil?

    Brez dvoma bi izpostavil beat, bas, pravzaprav kar cel komad, najbolj me je vedno zadel ritem pri komadu Lanicor na Consumer Recreation 1. Ta beat je res fenomenalen. Hi-hati, efekti, vse, kar je zložil v ritem sekcijo, naredi, da komad enostavno leti, kot bi rekel Uroš. (smeh) In ne gre samo za to, da je komad hiter po BPM-jih, tudi če bi bil počasnejši, bi še vedno letel. Ravno način, kako je narejena ritem sekcija, mu da to posebno energijo in občutek gibanja. Če bi mu lahko kaj ukradel, bi bil to definitivno beat oziroma kar cela ritem sekcija tega komada.

    Če je Umek fotr elektronske scene pri nas, ste vi ...

    Te nazive naj drugi lepijo na naju, ampak če že moram odgovoriti, bi rekel, da sva oba del generacije, ki je postavljala temelje slovenske elektronske scene, vsak na svoj način. Če je Umek fotr, sem jaz potem mogoče stric. Sva kot brata iz iste družine, ki sva vsak po svoje gradila to sceno. Mogoče je imel fotr več otrok, jaz sem pa zagotovo njihov stric. (smeh)

    UMEK 5.0-(NE)ZDRUŽLJIVO

    23. oktobra 2026

    Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

    Sorodni članki

    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Tomi Meglič in Alen Steržaj: Rokenrol ni več objesten, je moder

    Siddharta in Big Foot Mama za 27. novembra napovedujeta koncert v Stožicah na dveh odrih na nasprotnih straneh dvorane. Kaj skupini pripravljata?
    30. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Donald Trump

    Alarm zaradi Trumpovega duševnega zdravja; vsi znaki demence

    Stopnjevanje apokaliptične retorike ameriškega predsednika je kritike utrdilo v dvomih o njegovih kognitivnih sposobnostih. Modrice, obliži, ličila na rokah ...
    Saša Bojc 8. 4. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Netanjahu bo umiril napade na Libanon, pravi Trump

    Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    9. 4. 2026 | 06:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ustanovna seja DZ

    Golob in Janša se bosta stehtala prvič po volitvah

    Volitve predsednika državnega zbora bodo prvi preizkus nove razdelitve moči. Vprašanja in odgovori pred konstitutivno sejo novega sklica državnega zbora.
    Uroš Esih 9. 4. 2026 | 18:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Povolilno dogajanje

    Pritisk na NSi prek Demokratov in Resnice

    Gibanje Svoboda poskuša priprave na ustanovno sejo DZ izkoristiti za pospešitev koalicijskih pogajanj.
    Uroš Esih 8. 4. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Med mestom in mirom narave: tako je videti prestižno bivanje v Ljubljani

    Za Bežigradom nastaja soseska, ki združuje redko kombinacijo: občutek doma in dolgoročno vrednost nepremičnine.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Razpis

    Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij

    Na voljo več kot 26 milijonov evrov. Čas za prijavo na območju t. i. belih lis je do 28. septembra.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Kibernetska kriza

    Upravljanje komunikacij v kibernetski krizi

    Novo strokovno gradivo o upravljanju komunikacije v kibernetski krizi organizacijam ponuja celovit okvir za učinkovito komuniciranje ob kibernetskih incidentih.
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Kvantne tehnologije

    Nov center za uporabne kvantne tehnologije

    Razvoj: Dunaj si želi okrepiti svojo vlogo evropskega središča za razvoj naprednih tehnologij
    Marjana Kristan Fazarinc 10. 4. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    umekdidžejglasba

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Razno
    Odprta kuhinja

    Michelinov chef (z mamo) prinaša slovenske klasike v ljubljansko Alejo

    Takoj po prvomajskih praznikih v kulinarično nadstropje Aleje v Šiški prihaja Mica by Grič. Gre za novo poslovno vejo restavracije iz Šentjošta nad Horjulom.
    Karina Cunder Reščič 10. 4. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Artemis 2

    Pred posadko še zadnje veliko dejanje: dramatične ognjene minute pristajanja

    V ozračje bo kapsula priletela s hitrostjo skoraj 40.000 km/h, zaradi trenja se bo spremenila v ognjeno kroglo. Toplotni ščit ne sme zatajiti.
    10. 4. 2026 | 08:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Na robu

    Priročniki za samopomoč so eskapizem, ukvarjanje s sabo je privilegij

    Priročniki za samopomoč še utrjujejo prepričanje, da je v svetu, ki razpada, edino, kar ostane, »delo na sebi«, pravi zgodovinarka, publicistka Manca G. Renko.
    Beti Burger 10. 4. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zanimivost

    Vrnitev v hišo, kjer je začel sanjati David Bowie

    Legendarni glasbenik 20. stoletja je otroška in mladostna leta preživel v vrstni hiši v predmestju Londona.
    10. 4. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Tretjič zapored

    Anže Kopitar in druščina korak bliže končnici

    Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL zanesljivo premagali Vancouver Canucks s 4:1 in dosegli tretjo zaporedno zmago. Slovenski as brez točke.
    10. 4. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo