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    Urban Laurenčič: Nisem zagovornik tega, da je denar odločilni dejavnik

    Pred finalom smo za nekaj komentarjev aktualnega prvenstva prosili Urbana Laurenčiča, ki bo na TVS gledalce pospremil do odločitve, kdo bo svetovni prvak.
    Finale SP v nogometu nas čaka v nedeljo, 19. julija, na TVS 1 se bo prenos začel ob 20.50. Pred in po prenosu bo na sporedu oddaja Nogomet je zakon. FOTO: Adrian Pregelj/RTV SLO. 
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    Finale SP v nogometu nas čaka v nedeljo, 19. julija, na TVS 1 se bo prenos začel ob 20.50. Pred in po prenosu bo na sporedu oddaja Nogomet je zakon. FOTO: Adrian Pregelj/RTV SLO. 
    T. R.
    17. 7. 2026 | 07:00
    3:57
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    Nov format: kar 48 reprezentanc. Priložnost za manjše države. Dobra odločitev ali ne?

    Čeprav širitev ni prinesla nič slabega in so nekatere novinke oziroma »male« reprezentance dobro izkoristile nastopanje na največjem odru, se mi zdi, da je tekem vseeno preveč. Še huje bi bilo, če bi bil turnir v Evropi in bi po našem času igrali od 12. do 24. ure. Določenemu upadu kakovosti tudi ni mogoče ubežati, problematična so prav tako merila za uvrstitev najboljših tretjih ekip v izločilne boje. Zdaj razmišljajo že o vnovični širitvi, ker to pač prinaša več denarja. Sam nisem zagovornik tega, da je denar odločilni dejavnik.

    Šele ko bo Nemčija imela spet značaje, kot so bili Beckenbauer, Breitner, Matthäus in Schweinsteiger, bodo spet začeli zmagovati velike tekme. Kloppa čaka še veliko dela.

    Kdo je najkoristnejši igralec prvenstva?

    Zdaj so na vrsti najpomembnejše tekme in tovrstni nazivi se delijo tistim, ki takšne tekme odločijo. Rodri je Španijo povedel v finale. Njegove podaje so hitre, natančne, smrtonosne. Lionel Messi je nesporni vodja Argentine in tudi strelec številnih golov. Tudi Mbappéjevi goli imajo svojo težo. Skratka … Počakajmo.

    Najboljši debitant?

    Michael Olise. Mladi Francoz je svojo priložnost dobro izkoristil. Zasijal je na največjem odru, pa čeprav je nanj stopil prvič. Njegovega neizmernega talenta ne more zasenčiti niti dejstvo, da je v polfinalu zaostal za pričakovanji. Ampak zaostala je celotna francoska ekipa.

    »Julian Alvarez, za 2: 1 za Argentino na tekmi s Švico. Lepotec.« To je Laurenčičev odgovor na vprašanje, kdo je zabil najlepši gol. FOTO: Odd Andersen.
    »Julian Alvarez, za 2: 1 za Argentino na tekmi s Švico. Lepotec.« To je Laurenčičev odgovor na vprašanje, kdo je zabil najlepši gol. FOTO: Odd Andersen.

    Najboljši vratar?

    Yassine Bonou. Maroški čuvaj mreže je na svetovnih prvenstvih suveren. S svojo višino obvladuje svoj kazenski prostor, dobro bere igro nasprotnika in je strah in trepet izvajalcev enajstmetrovk.

    Katera reprezentanca je prijetno presenetila?

    Zelenortski otoki. Uvrstili so se v izločilne boje in dodobra namučili Argentino. Uspela jim je odlična promocija.

    Od katere ste pričakovali več?

    Nemčije. Po Braziliji 2014 se štirikratni svetovni prvaki ne sestavijo. Njihovih tradicio­nalnih vrednot, ki so nepopustljivost, fizična superiornost in želja po zmagovanju, zdajšnje generacije niso ponotranjile. Čaka jih še veliko dela s tako imenovano integracijo. Šele ko bo Nemčija imela spet značaje, kot so bili Beckenbauer, Breitner, Matthäus in Schweinsteiger, bodo spet začeli zmagovati velike tekme. Kloppa čaka še veliko dela.

    Najlepši gol doslej?

    Julian Alvarez, za 2: 1 za Argentino na tekmi s Švico. Lepotec.

    Tekma, ob kateri ste najbolj uživali?

    Anglija – Hrvaška. Začetna zagnanost, odličen prvi polčas, napetost in nato odlična predstava Angležev.

    Kdo bo odločilni mož finala?

    Naj bo to Mikel Merino.

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    Šport

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