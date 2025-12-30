Vesna Ponorac: Silvestrska gostiteljica, vplivnica in voznica za pobeg pri ropu

Igrala je že v več vlogah, a širše televizijsko občinstvo je njen obraz zares spoznalo v seriji Takšno je življenje. Njen glas poslušajo že na radiu, njene videe pa radi gledajo številni uporabniki tiktoka. Zdaj jo bomo videli v še eni, novi vlogi: z Boštjanom Romihom bo namreč sovoditeljica letošnjega Silvestrskega pozdrava.

Silvestrski program bosta vodila skupaj z Boštjanom Romihom. Kako dobro se poznata?

Osebno se pred tem nisva zares poznala – bolj na daleč, prek družbenih omrežij in z nekaj dogodkov. Ampak zelo hitro sva se ujela in odlično sodelovala. Že na prvih vajah se je pokazalo, da imava podoben občutek za ritem, energijo in komunikacijo, kar je pri takem projektu zelo pomembno.

Vzdušje v dvorani je bilo fenomenalno in res si želim, da bi gledalci to energijo začutili tudi pred malimi zasloni.

Kdo je komu dal več nasvetov – on vam zaradi vseh odrskih izkušenj ali vi njemu zaradi izkušenj z družbenih omrežij?

V tem konkretnem primeru in v času, ki sva ga imela, je bil fokus predvsem na odru, vodenju in nastopu, tako da je izkušnje in znanje večinoma delil on in za to sem mu res hvaležna. Z veseljem pa kdaj vrnem kakšen nasvet s področja omrežij, če ga bo potreboval.

Boštjan Romih in Vesna Ponorac. FOTO: Adrian Pregelj/TVS

Ni še veliko znanega o glasbenem delu programa. Kakšne žanre lahko pričakujemo, morda tudi kakšno presenečenje?

Na odru so nastopili sami vrhunski glasbeniki. Vzdušje v dvorani je bilo fenomenalno in res si želim, da bi gledalci to energijo začutili tudi pred malimi zasloni. Vsak nastop je dvorano Tabor dvignil na noge, in ko se to zgodi, veš, da je nekaj posebnega.

Silvestrski pozdrav sreda, 31. decembra, TV SLO 1 ob 21.25

Za smeh je verjetno tudi poskrbljeno – se vama pridruži kak komik ali poseben lik?

Absolutno. Obljubljamo zelo pester in zabaven humorni del programa, ki bo poskrbel, da bo večer poln smeha in dobre volje.

Oddajo bo uvedel slovesen sprejem vseh zvezd večera. Kakšen pa je vaš odnos do slave? Bi zase rekli, da ste slavni?

Slava ni nekaj, o čemer razmišljam. Veliko bolj me zanima, ali to, kar delam, pusti dober občutek pri ljudeh. Če si lahko s prepoznavnostjo, ki pride s tvojim delom, komu za vzor ali ga spodbudiš, da gre po svoji poti z več zaupanja vase, sploh mlajša dekleta in najstnice, potem ima vse to pravi smisel.

V zadnjih mesecih vas poznamo kot Izabelo iz serije Takšno je življenje, aktivni ste bili tudi na tiktoku. Je serija dosegla mlajšo generacijo?

Očitno je, številke na tiktoku so res nore. Nekateri videi imajo več kot 160 tisoč ogledov, kar je preseglo vsa moja pričakovanja. Zdi se mi, da se je serija lepo prijela. Kamor koli pridem, je nekaj prepoznavanja, še posebno pri mlajših. Včasih prosijo za selfi ali podpis in pohvalijo serijo, sprašujejo, kaj se bo zgodilo ... Zelo simpatično in lepo.

Četverica iz serije Takšno je življenje. FOTO: TVS

Poznamo vas s televizije, radia in družbenih omrežij. Kje pa vi sami najraje dobivate informacije?

Radio je že tretje leto moja jutranja stalnica. Vsako jutro sem v etru od šestih do desetih in postal je zelo pomemben del mojega življenja. Televizija, serije in filmi pa so moja prva ljubezen. V prvi TV-seriji sem nastopila že pri šestnajstih letih, igranje me izpolnjuje in mi daje posebno veselje, v zadnjem času pa opažam, da me vse bolj veseli tudi televizijsko vodenje in vodenje dogodkov. Družbena omrežja so tretji steber mojega dela. Tam ustvarjam zase in za druga podjetja, saj mi to področje ponuja veliko prostora za ustvarjalnost. Sodelujem pri idejah, pišem scenarije, vodim produkcijo, montiram videe in skrbim za objave na profilih podjetij kot »social media manager«. Vse to se lepo povezuje in mi zapolnjuje dneve z delom, ki ga res rada opravljam.

Sama sem se pred leti vprašala, kaj bi lahko počela po tridesetem letu, ko si morda želiš bolj umirjen tempo in več prostora za zasebno življenje. Psihoterapevtski poklic se mi je zdel pisan na kožo, zato sem se odločila za ta študij, magisterij in nadaljnjo specializacijo.

Kam bodo po vašem mnenju šla omrežja in tehnologija v prihodnje?

Težko je napovedovati, kam točno gredo družabna omrežja in tehnologija, saj se lahko stvari zelo hitro obrnejo. Mislim pa, da je ključno ostati v stiku s časom, biti odprt za spremembe in hkrati dovolj prizemljen, da imaš več načrtov za prihodnost. Digitalne vsebine in marketing so trenutno zelo aktualni, prav tako serije, filmi in radio, vse to so področja, na katerih zdaj delam. Kljub temu se mi zdi pomembno razmiš­ljati dolgoročno. Sama sem se pred leti vprašala, kaj bi lahko počela po tridesetem letu, ko si morda želiš bolj umirjen tempo in več prostora za zasebno življenje. Psihoterapevtski poklic se mi je zdel pisan na kožo, zato sem se odločila za ta študij, magisterij in nadaljnjo specializacijo. Ko veš, da imaš več znanja in veščin ter da si sposoben delati na različnih področjih, se prihodnosti manj bojiš. Zaupanje v to, da se boš znal prilagoditi, ti daje notranji mir.

V seriji se dotaknete tudi zelo resne teme – globokih ponaredkov in zlorab podobe. Se vam zdi pomembno, da se o tem govori, predvsem z mladimi?

Zelo pomembno. Slike in dezinformacije, ki jih generira umetna inteligenca, so velik problem današnjega časa. Velikokrat je težko takoj ločiti resnico od laži, zato je ključno, da smo bolj kritični, preverjamo vire in ne širimo informacij brez razmisleka.

Se je kaj podobnega zgodilo tudi vam? Kako skrbite za svojo varnost na spletu?

Tako ekstremne situacije ne, so pa že nastajali lažni profili z mojim imenom, ki so pisali drugim. To je zelo neprijetno, a največ, kar lahko naredim, je opozoriti sledilce in jih prositi, naj bodo previdni.

Vesna Ponorac. FOTO: Adrian Pregelj/TVS

Doslej smo vas videli predvsem v vlogah mladih deklet. Kakšne igralske poti si želite v prihodnje?

Res je, dosedanje vloge so bile precej podobne, trenutno pa snemam film, v katerem igram popolnoma drugačen lik – voznico za pobeg pri ropu. Ta vloga mi je izjemno zanimiva in velik izziv. Rada imam projekte, ki me potisnejo iz območja udobja, in za zdaj v vsaki vlogi najdem nekaj, v čemer lahko uživam.

Silvestrski pozdrav je posnet vnaprej – kje pa boste vi zares preživeli novo leto?

Letos bo novo leto res posebno. V Braziliji bom, na top­lem, s svojimi najdražjimi. Po intenzivnem letu se iskreno veselim tega oddiha.