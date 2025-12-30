  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Vesna Ponorac: Silvestrska gostiteljica, vplivnica in voznica za pobeg pri ropu

    Osrednja silvestrska oddaja TVS tradicionalno že osmič poteka v dvorani Tabor v Mariboru. Prvič pa jo bo vodila Vesna Ponorac, čedalje bolj znan obraz malih zaslonov.
    »Rada imam projekte, ki me potisnejo iz območja udobja,« pravi Vesna Ponorac. FOTO: osebni arhiv
    Galerija
    »Rada imam projekte, ki me potisnejo iz območja udobja,« pravi Vesna Ponorac. FOTO: osebni arhiv
    Teja Roglič
    30. 12. 2025 | 09:00
    8:02
    A+A-

    Igrala je že v več vlogah, a širše televizijsko občinstvo je njen obraz zares spoznalo v seriji Takšno je življenje. Njen glas poslušajo že na radiu, njene videe pa radi gledajo številni uporabniki tiktoka. Zdaj jo bomo videli v še eni, novi vlogi: z Boštjanom Romihom bo namreč sovoditeljica letošnjega Silvestrskega pozdrava.

     

    Silvestrski program bosta vodila skupaj z Boštjanom Romihom. Kako dobro se poznata?

    Osebno se pred tem nisva zares poznala – bolj na daleč, prek družbenih omrežij in z nekaj dogodkov. Ampak zelo hitro sva se ujela in odlično sodelovala. Že na prvih vajah se je pokazalo, da imava podoben občutek za ritem, energijo in komunikacijo, kar je pri takem projektu zelo pomembno.

    Vzdušje v dvorani je bilo fenomenalno in res si želim, da bi gledalci to energijo začutili tudi pred malimi zasloni.

    Kdo je komu dal več nasvetov – on vam zaradi vseh odrskih izkušenj ali vi njemu zaradi izkušenj z družbenih omrežij?

    V tem konkretnem primeru in v času, ki sva ga imela, je bil fokus predvsem na odru, vodenju in nastopu, tako da je izkušnje in znanje večinoma delil on in za to sem mu res hvaležna. Z veseljem pa kdaj vrnem kakšen nasvet s področja omrežij, če ga bo potreboval.

    Boštjan Romih in Vesna Ponorac. FOTO: Adrian Pregelj/TVS
    Boštjan Romih in Vesna Ponorac. FOTO: Adrian Pregelj/TVS

    Ni še veliko znanega o glasbenem delu programa. Kakšne žanre lahko pričakujemo, morda tudi kakšno presenečenje?

    Na odru so nastopili sami vrhunski glasbeniki. Vzdušje v dvorani je bilo fenomenalno in res si želim, da bi gledalci to energijo začutili tudi pred malimi zasloni. Vsak nastop je dvorano Tabor dvignil na noge, in ko se to zgodi, veš, da je nekaj posebnega.

    Silvestrski pozdrav

    sreda, 31. decembra, TV SLO 1 ob 21.25

    Za smeh je verjetno tudi poskrbljeno – se vama pridruži kak komik ali poseben lik?

    Absolutno. Obljubljamo zelo pester in zabaven humorni del programa, ki bo poskrbel, da bo večer poln smeha in dobre volje.

    Oddajo bo uvedel slovesen sprejem vseh zvezd večera. Kakšen pa je vaš odnos do slave? Bi zase rekli, da ste slavni?

    Slava ni nekaj, o čemer razmišljam. Veliko bolj me zanima, ali to, kar delam, pusti dober občutek pri ljudeh. Če si lahko s prepoznavnostjo, ki pride s tvojim delom, komu za vzor ali ga spodbudiš, da gre po svoji poti z več zaupanja vase, sploh mlajša dekleta in najstnice, potem ima vse to pravi smisel.

    V zadnjih mesecih vas poznamo kot Izabelo iz serije Takšno je življenje, aktivni ste bili tudi na tiktoku. Je serija dosegla mlajšo generacijo?

    Očitno je, številke na tiktoku so res nore. Nekateri videi imajo več kot 160 tisoč ogledov, kar je preseglo vsa moja pričakovanja. Zdi se mi, da se je serija lepo prijela. Kamor koli pridem, je nekaj prepoznavanja, še posebno pri mlajših. Včasih prosijo za selfi ali podpis in pohvalijo serijo, sprašujejo, kaj se bo zgodilo ... Zelo simpatično in lepo.

    Četverica iz serije Takšno je življenje. FOTO: TVS
    Četverica iz serije Takšno je življenje. FOTO: TVS

    Poznamo vas s televizije, radia in družbenih omrežij. Kje pa vi sami najraje dobivate informacije?

    Radio je že tretje leto moja jutranja stalnica. Vsako jutro sem v etru od šestih do desetih in postal je zelo pomemben del mojega življenja. Televizija, serije in filmi pa so moja prva ljubezen. V prvi TV-seriji sem nastopila že pri šestnajstih letih, igranje me izpolnjuje in mi daje posebno veselje, v zadnjem času pa opažam, da me vse bolj veseli tudi televizijsko vodenje in vodenje dogodkov. Družbena omrežja so tretji steber mojega dela. Tam ustvarjam zase in za druga podjetja, saj mi to področje ponuja veliko prostora za ustvarjalnost. Sodelujem pri idejah, pišem scenarije, vodim produkcijo, montiram videe in skrbim za objave na profilih podjetij kot »social media manager«. Vse to se lepo povezuje in mi zapolnjuje dneve z delom, ki ga res rada opravljam.

    Sama sem se pred leti vprašala, kaj bi lahko počela po tridesetem letu, ko si morda želiš bolj umirjen tempo in več prostora za zasebno življenje. Psihoterapevtski poklic se mi je zdel pisan na kožo, zato sem se odločila za ta študij, magisterij in nadaljnjo specializacijo.

    Kam bodo po vašem mnenju šla omrežja in tehnologija v prihodnje?

    Težko je napovedovati, kam točno gredo družabna omrežja in tehnologija, saj se lahko stvari zelo hitro obrnejo. Mislim pa, da je ključno ostati v stiku s časom, biti odprt za spremembe in hkrati dovolj prizemljen, da imaš več načrtov za prihodnost. Digitalne vsebine in marketing so trenutno zelo aktualni, prav tako serije, filmi in radio, vse to so področja, na katerih zdaj delam. Kljub temu se mi zdi pomembno razmiš­ljati dolgoročno. Sama sem se pred leti vprašala, kaj bi lahko počela po tridesetem letu, ko si morda želiš bolj umirjen tempo in več prostora za zasebno življenje. Psihoterapevtski poklic se mi je zdel pisan na kožo, zato sem se odločila za ta študij, magisterij in nadaljnjo specializacijo. Ko veš, da imaš več znanja in veščin ter da si sposoben delati na različnih področjih, se prihodnosti manj bojiš. Zaupanje v to, da se boš znal prilagoditi, ti daje notranji mir.

    V seriji se dotaknete tudi zelo resne teme – globokih ponaredkov in zlorab podobe. Se vam zdi pomembno, da se o tem govori, predvsem z mladimi?

    Zelo pomembno. Slike in dezinformacije, ki jih generira umetna inteligenca, so velik problem današnjega časa. Velikokrat je težko takoj ločiti resnico od laži, zato je ključno, da smo bolj kritični, preverjamo vire in ne širimo informacij brez razmisleka.

    Se je kaj podobnega zgodilo tudi vam? Kako skrbite za svojo varnost na spletu?

    Tako ekstremne situacije ne, so pa že nastajali lažni profili z mojim imenom, ki so pisali drugim. To je zelo neprijetno, a največ, kar lahko naredim, je opozoriti sledilce in jih prositi, naj bodo previdni.

    Vesna Ponorac. FOTO: Adrian Pregelj/TVS
    Vesna Ponorac. FOTO: Adrian Pregelj/TVS

    Doslej smo vas videli predvsem v vlogah mladih deklet. Kakšne igralske poti si želite v prihodnje?

    Res je, dosedanje vloge so bile precej podobne, trenutno pa snemam film, v katerem igram popolnoma drugačen lik – voznico za pobeg pri ropu. Ta vloga mi je izjemno zanimiva in velik izziv. Rada imam projekte, ki me potisnejo iz območja udobja, in za zdaj v vsaki vlogi najdem nekaj, v čemer lahko uživam.

    Silvestrski pozdrav je posnet vnaprej – kje pa boste vi zares preživeli novo leto?

    Letos bo novo leto res posebno. V Braziliji bom, na top­lem, s svojimi najdražjimi. Po intenzivnem letu se iskreno veselim tega oddiha.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Igralka Ana Hribar: Pediatrinja je pohvalila prizore v ambulanti

    Gledalci so že dobro spoznali serijo Takšno je življenje in igralce, med njimi tudi Ano Hribar, ki igra glavno vlogo zdravnice Maje Križaj. V intervjuju nam je zaupala, da je Gorenjska blizu tudi njej, kako se je izobraževala o zdravniškem poklicu in kako bi po njenem praznike preživela družina Križaj.
    13. 12. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, koliko delov ima Takšno je življenje in kje ste jo snemali?

    Bralce zanima, kje na Gorenjskem so snemali novo serijo na TVS, zakaj je 2. sezona serije Na razpotju dobila slabši termin, in si želijo spet gledalti Miami Vice.
    4. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Katarina Čas: Vsi nosijo maske, njej pa je vseeno, kaj si mislijo drugi

    Med Londonom, Trstom in Ljubljano smo Katarino Čas ujeli za pogovor o blišču, ki včasih to ni, o samozavesti in dvomu vase, in o tem, kaj ji da toplino.
    19. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenska Istra

    Slovensko Istro preplavlja gradnja stanovanj za pregrešno visoko ceno

    Le petina je najemnih stanovanj, mladi se selijo predvsem iz piranske občine.
    Boris Šuligoj 29. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vikendVesna PonoracSilvestrski pozdravTakšno je življenje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Prazniki

    Ob pokanju hišnim ljubljenčkom zagotoviti čim mirnejši kotiček

    Uporaba pirotehnike v prazničnem času negativno vpliva na živali in jim povzroča velik stres, zato se vrstijo pozivi, naj se ljudje odrečejo pirotehniki.
    30. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mlekarstvo

    Livada v Bosno in Hercegovino, sterilno mleko v Hongkong

    Pomurske mlekarne, tretja največja slovenska mlekarna, na leto predelajo okoli 50 milijonov litrov samo domačega mleka.
    Janez Tomažič 30. 12. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Vesna Ponorac: Silvestrska gostiteljica, vplivnica in voznica za pobeg pri ropu

    Osrednja silvestrska oddaja TVS tradicionalno že osmič poteka v dvorani Tabor v Mariboru. Prvič pa jo bo vodila Vesna Ponorac, čedalje bolj znan obraz malih zaslonov.
    30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Khaleda Zia

    Konec obdobja političnih rivalk, umrla prva predsednica Bangladeša

    Njuna desetletja dolga izmenjava oblasti je prepletena z družinskimi tragedijami, politično močjo in osebno maščevanjem.
    30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Pri poslovanju Upravne enote Vrhnika odkrili več nepravilnosti

    Ker Upravna enota Vrhnika med izvajanjem revizije ni odpravila vseh nepravilnosti, je računsko sodišče od nje zahtevalo predložitev odzivnega poročila.
    30. 12. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Vesna Ponorac: Silvestrska gostiteljica, vplivnica in voznica za pobeg pri ropu

    Osrednja silvestrska oddaja TVS tradicionalno že osmič poteka v dvorani Tabor v Mariboru. Prvič pa jo bo vodila Vesna Ponorac, čedalje bolj znan obraz malih zaslonov.
    30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Khaleda Zia

    Konec obdobja političnih rivalk, umrla prva predsednica Bangladeša

    Njuna desetletja dolga izmenjava oblasti je prepletena z družinskimi tragedijami, politično močjo in osebno maščevanjem.
    30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Pri poslovanju Upravne enote Vrhnika odkrili več nepravilnosti

    Ker Upravna enota Vrhnika med izvajanjem revizije ni odpravila vseh nepravilnosti, je računsko sodišče od nje zahtevalo predložitev odzivnega poročila.
    30. 12. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo