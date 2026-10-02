Vesna Slapar: Trenutno očitno ustreza liku tečnih mam

»Igrati negativko je vedno super. Igrati negativko, ki jo imajo gledalci malo tudi radi, pa dodaten izziv,« ste rekli v prejšnjem intervjuju. Bodo imeli gledalci Ireno v novi sezoni raje ali jim bo šla še bolj z veseljem na živce? Izvedeli smo, da se bo pokazala v drugačni luči.

Upam, da bo oboje, da jo bodo imeli raje, ker jo bodo bolj razumeli, hkrati pa jim bo šla seveda tudi malo na živce, saj stvari, ki jih počne, počne na svoj tečkani način. Nekako se kaže v širši, kompleksnejši luči, ja.

V prvi sezoni je bila Irena predvsem tista, ki je poskrbela za mnoge spletke in spore, a je marsikaj od tega naredila iz ozadja. Zdaj pa stopa bolj v ospredje. Kaj se za vas kot igralko spremeni, ko mora lik postati čustveno bolj večplasten?

Igrati čustveno večplastno osebo je seveda večji zalogaj, večje veselje in večja odgovornost. Kompleksnejša ko je vloga, več možnosti ti kot igralki ponuja in to so sladki izzivi, ki jih z veseljem sprejmem.

Vesela sem, da nadaljevanko spremlja veliko ljudi, odzivi so super. Včasih vidim, da me kdo kje opazuje, pa nič ne reče. Verjet­no se bojijo, da sem zasebno ista Irenca, in si me ne upajo ogovoriti, ne vem. Sporočam, da ni problema, sem samo Vesna, ki živi normalno, umirjeno življenje v Kranju in ne grize ljudi.

Irena bo tokrat bolj ranljiva. Je bilo težje igrati to mehkejšo Ireno kot ostro, samozavestno žensko iz prve sezone?

Že v prvi sezoni sem imela zelo rada prizore s svojo televizijsko družino, saj se mi zdi, da se je prava Irena skrivala za štirimi stenami svojega doma. Doma si v vedno najpristnejši, ni tako? Ta mehkoba je bila vedno v mojih mislih, le videti je ni bilo toliko, kot je bo v drugi sezoni.

Nina Rakovec je ob prvi sezoni za Vikend dejala, da »nihče ni samo dober ali slab« in da smo vsi polni odtenkov. Zdaj sta prav Nadja in Irena bojeviti nasprotnici, pri tem pa obe prepričani, da delata prav in v dobro drugih. Ali morate kot igralka Ireno tudi takrat, ko ravna trmasto, egoistično ali krivično, najprej zagovarjati oziroma razumeti?

Seveda, svoj lik moraš razumeti, da ga lahko potem tudi zagovarjaš. Ni nujno, da Vesna v resničnem življenju misli enako kot Irena, seveda ne. A kot Vesna moram svojo Irenco tudi razumeti in jo imeti rada. Je pa res, kar pravi Nina, da nihče ni samo bel ali samo črn v resničnem življenju, in če se to prelije v like nadaljevanke, se mi zdi zelo dragoceno.

Nadja bi Veliko vas spreminjala, odpirala novemu, Irena pa bi marsikaj najraje ohranila takšno, kot je bilo doslej. Je Irena res tako tradicionalna ali jo predvsem skrbi, da bi s spremembami izgubila svet, ki ga pozna in obvladuje?

Verjetno oboje. Ima bolj starinski, tradicionalni pogled na svet in njegovo delovanje, želi si, da bi bile stvari take, kot jih pozna, odobrava in razume. Ni ravno zagovornica novotarij, se strinjam.

V prvi sezoni sta si nasproti stali Maja in Irena, tokrat Irena in Nadja? Ali Irena nujno potrebuje »nasprotnico«? Kdo je, ko je nima?

Ne vem, ali ravno išče nasprotnike, kar nekako se ji zgodijo, se mi zdi. Ko pa jih dobi, se ne umakne, se ne ustraši, z veseljem gre v spopad in zna zagovarjati svoja stališča, trdno verjame v njih in od tega ne odstopa. No, tukaj pa pride ta del, da gre marsikomu z veseljem na živce! Verjetno se potrudi, da ima vedno nekoga, ki mu ureja življenje, če že ravno ni direkten nasprotnik. Tako nekako lažje preživi.

Pri Ireni se v novi sezoni pojavlja tudi nekaj, kar dobro poznajo številni starši: otroci odrastejo in hiša postaja tišja. Sami ste pred časom govorili o tem, da sta se z možem po odraščanju sinov znašla v novem obdobju, v »družini dveh«. Vam je ta osebna izkušnja pomagala razumeti Irenino samoto?

Mislim, da se vsi v mojih letih počasi soočamo s tem, da otroci odhajajo od doma. Mogoče lažje doživljaš to, če nisi tip človeka, kot je Irena, da je vedno prav samo tisto, kar misliš in čutiš ti. Lepo je, če lahko tudi ljudje okrog tebe dihajo s polnimi pljuči. Zato moja izkušnja ni popolnoma podobna njeni, jo pa seveda kot vsak starš odraščajočih otrok lahko dobro razumem.

Irena je izrazito gorenjski lik, vi pa ste Kranjčanka in ste od leta 1998 članica Prešernovega gledališča Kranj. Nina Rakovec je za Vikend povedala, da se je pri gorenjskem govoru veliko naučila prav ob poslušanju vas. Kakšne nasvete ste delili soigralcem za bolj pristno gorenjščino?

Pri ustvarjanju nadaljevanke smo vsi sodelovali z odlično lektorico Barbaro Rogelj in tudi sama sem potrebovala pomoč, saj je Irenina gorenjščina vseeno precej bolj obarvana, kot jaz govorim zasebno. Če me je kdo od soigralcev na snemanju vprašal, kako bi jaz nekaj povedala, sem pa seveda z veseljem priskočila na pomoč.

Takšno je življenje se na TVS vrača oktobra. FOTO: Adrian Pregelj/RTV SLO.

Zvezdana Mlakar je letos za Vikend precej neposredno dejala, da so starejše igralke prepogosto omejene na like »babic, tetk ali histeričnih žensk«. Se strinjate s to izjavo? Čeprav Irena v resnici ne ustreza temu klišeju …

Sama očitno trenutno ustrezam liku tečnih mam in s tem nimam problemov. (smeh) Je pa res, da je Irena močan lik, ni okrasna cvetlica svojega moža, in igralke si lahko samo želimo še več takšnih polnokrvnih ženskih likov.

»Najbolj vesela sem bila v zadnjem času toplega sprejema pediatrinje svojih dveh otrok, ki je zelo pohvalila korektnost prizorov v ambulanti,« je za Vikend dejala Ana Hribar. Kakšnih sprejemov pa ste bili v prvi sezoni deležni vi, no, ali pa Irena?

Vesela sem, da nadaljevanko spremlja veliko ljudi, odzivi so super. Včasih vidim, da me kdo kje opazuje, pa nič ne reče. Verjet­no se bojijo, da sem zasebno ista Irenca, in si me ne upajo ogovoriti, ne vem. Sporočam, da ni problema, sem samo Vesna, ki živi normalno, umirjeno življenje v Kranju in ne grize ljudi.

V Prešernovem gledališču ste pred kratkim dobili nagrado za igralsko stvaritev v drami Lepotna kraljica Leenana. In v Sloveniji imamo tudi sicer igralce, ki so blesteli tako v gledališču kot na televiziji, od Jurija Zrneca do žal že pokojnega Jerneja Šugmana. V ZDA je verjetno težje skoraj sočasno igrati glavni lik v humoristični seriji in Hamleta na odru. Je to nekaj, kar je bolj značilno za manjše države? Je to blagoslov ali kdaj tudi prekletstvo?

Vsekakor je to verjetno značilno predvsem za manjše države, obožujem, da je tako tudi v Angliji, saj resnično uživam v njihovi produkciji, tako nadaljevank kot filmov. V mojem poklicu je velik blagoslov, da lahko polnokrvno delaš v gledališču in sem pa tja zasiješ v filmu ali nadaljevanki. Kdo si tega ne bi želel?

Kateri lik bo v novi sezoni gledalce najbolj presenetil?

Joj, na to pa težko odgovorim. Vsem likom iz prve sezone se dogajajo zanimive stvari, premagujejo nove prepreke, se na novo zaljubljajo in imajo nove konflikte. Pa ne samo to, prihajajo tudi novi, zanimivi liki, ki bodo brez dvoma navdušili gledalce.