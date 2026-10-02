Vesna Slapar: Trenutno očitno ustreza liku tečnih mam

Upam, da bo oboje, da jo bodo imeli raje, ker jo bodo bolj razumeli, hkrati pa jim bo šla seveda tudi malo na živce, saj stvari, ki jih počne, počne na svoj tečkani način. Nekako se kaže v širši, kompleksnejši luči, ja.
Igrati čustveno večplastno osebo je seveda večji zalogaj, večje veselje in večja odgovornost. Kompleksnejša ko je vloga, več možnosti ti kot igralki ponuja in to so sladki izzivi, ki jih z veseljem sprejmem.
Vesela sem, da nadaljevanko spremlja veliko ljudi, odzivi so super. Včasih vidim, da me kdo kje opazuje, pa nič ne reče. Verjetno se bojijo, da sem zasebno ista Irenca, in si me ne upajo ogovoriti, ne vem. Sporočam, da ni problema, sem samo Vesna, ki živi normalno, umirjeno življenje v Kranju in ne grize ljudi.
Že v prvi sezoni sem imela zelo rada prizore s svojo televizijsko družino, saj se mi zdi, da se je prava Irena skrivala za štirimi stenami svojega doma. Doma si v vedno najpristnejši, ni tako? Ta mehkoba je bila vedno v mojih mislih, le videti je ni bilo toliko, kot je bo v drugi sezoni.
Seveda, svoj lik moraš razumeti, da ga lahko potem tudi zagovarjaš. Ni nujno, da Vesna v resničnem življenju misli enako kot Irena, seveda ne. A kot Vesna moram svojo Irenco tudi razumeti in jo imeti rada. Je pa res, kar pravi Nina, da nihče ni samo bel ali samo črn v resničnem življenju, in če se to prelije v like nadaljevanke, se mi zdi zelo dragoceno.
Verjetno oboje. Ima bolj starinski, tradicionalni pogled na svet in njegovo delovanje, želi si, da bi bile stvari take, kot jih pozna, odobrava in razume. Ni ravno zagovornica novotarij, se strinjam.
Ne vem, ali ravno išče nasprotnike, kar nekako se ji zgodijo, se mi zdi. Ko pa jih dobi, se ne umakne, se ne ustraši, z veseljem gre v spopad in zna zagovarjati svoja stališča, trdno verjame v njih in od tega ne odstopa. No, tukaj pa pride ta del, da gre marsikomu z veseljem na živce! Verjetno se potrudi, da ima vedno nekoga, ki mu ureja življenje, če že ravno ni direkten nasprotnik. Tako nekako lažje preživi.
Mislim, da se vsi v mojih letih počasi soočamo s tem, da otroci odhajajo od doma. Mogoče lažje doživljaš to, če nisi tip človeka, kot je Irena, da je vedno prav samo tisto, kar misliš in čutiš ti. Lepo je, če lahko tudi ljudje okrog tebe dihajo s polnimi pljuči. Zato moja izkušnja ni popolnoma podobna njeni, jo pa seveda kot vsak starš odraščajočih otrok lahko dobro razumem.
Pri ustvarjanju nadaljevanke smo vsi sodelovali z odlično lektorico Barbaro Rogelj in tudi sama sem potrebovala pomoč, saj je Irenina gorenjščina vseeno precej bolj obarvana, kot jaz govorim zasebno. Če me je kdo od soigralcev na snemanju vprašal, kako bi jaz nekaj povedala, sem pa seveda z veseljem priskočila na pomoč.
Sama očitno trenutno ustrezam liku tečnih mam in s tem nimam problemov. (smeh) Je pa res, da je Irena močan lik, ni okrasna cvetlica svojega moža, in igralke si lahko samo želimo še več takšnih polnokrvnih ženskih likov.
Vesela sem, da nadaljevanko spremlja veliko ljudi, odzivi so super. Včasih vidim, da me kdo kje opazuje, pa nič ne reče. Verjetno se bojijo, da sem zasebno ista Irenca, in si me ne upajo ogovoriti, ne vem. Sporočam, da ni problema, sem samo Vesna, ki živi normalno, umirjeno življenje v Kranju in ne grize ljudi.
Vsekakor je to verjetno značilno predvsem za manjše države, obožujem, da je tako tudi v Angliji, saj resnično uživam v njihovi produkciji, tako nadaljevank kot filmov. V mojem poklicu je velik blagoslov, da lahko polnokrvno delaš v gledališču in sem pa tja zasiješ v filmu ali nadaljevanki. Kdo si tega ne bi želel?
Joj, na to pa težko odgovorim. Vsem likom iz prve sezone se dogajajo zanimive stvari, premagujejo nove prepreke, se na novo zaljubljajo in imajo nove konflikte. Pa ne samo to, prihajajo tudi novi, zanimivi liki, ki bodo brez dvoma navdušili gledalce.
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