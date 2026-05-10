TV namig: Margot Robbie in Jacob Elordi v strastnem objemu

HBO v ponedeljek, 10. 5., ob 20.00
Vikendova ocena: 3 (od 5)
Zgodba, posneta po klasičnem romanu, spremlja divjo in uničujočo povezanost med Cathy Earnshaw (Margot Robbie) in Heathcliffom (Jacob Elordi), ki odraščata na samotnem posestvu sredi yorkshirskih barij. Ko gospod Earnshaw domov pripelje zapuščenega dečka, se med njim in Cathy razvije močna vez, ki sčasoma preraste v strastno, a boleče neuresničljivo ljubezen.
Heathcliffov položaj v hiši ostaja negotov, saj ga okolica nikoli povsem ne sprejme kot enakovrednega člana družine. Cathy medtem privlači varnejši, družbeno uglednejši svet Edgarja Lintona (Shazad Latif), kar še poglobi razdor med željo, ponosom in pričakovanji okolice.
Film Emerald Fennell roman Emily Brontë priredi precej svobodno, z močnim poudarkom na telesnosti, razkošni vizualnosti in čustveni obsedenosti. V ospredju je odnos, ki likov ne odrešuje, temveč jih vedno bolj zapleta v ljubosumje, zamero in samouničevalno hrepenenje.
Wuthering Heights. ZDA, 2026. Režija: Emerald Fennell. Igrajo: Margot Robbie, Jacob Elordi, Shazad Latif, Alison Oliver. Drama. 135 min.
