Vikendova napoved: Kdo bo dobil oskarja in kdo bi ga moral?

Letošnja bitka za oskarje se razlikuje od prejšnjih, saj je običajno polje razdeljeno med več filmov, letos pa skoraj vse med dva: Ena bitka za drugo in Grešniki. Oba filma sta prejela ogromno nominacij, prvi izjemnih 13, drugi pa rekordnih 16, vendar kritiki in analitiki še nikoli niso bili tako deljenih mnenj in sploh ne tako absolutno. Številne napovedi namreč pravijo, da bo bodisi prvi bodisi drugi odnesel skoraj vse nagrade, v katerih sta nominirana skupaj, kar pomeni, da imata najbrž zagotovljena vsak svojega oskarja za scenarij (priredba in izvirni), glede drugih nagrad pa je vse v zraku.

Porazdelitev nagrad pri tehničnih kategorijah se zdi precej manj dvomljiva in vključuje številne od najbolj gledanih filmov leta. Tako tudi tretji Avatar skoraj zagotovo ne bo ostal brez oskarja za posebne učinke, film F1 bo odnesel oskarja za zvok, Frankenstein pa najbrž večino nagrad za kostume, scenografijo in masko. In če oskarja za glasbo prejme Hamnet, naj vam zaupamo, da ste ravno ta teden zgrešili priložnost, da bi njenega avtorja Maxa Richterja slišali v živo, saj je imel koncert v Cankarjevem domu.

Najboljši film

Oskarja bo dobil: Ena bitka za drugo

Morda preseneti: Grešniki

Po krivem prezrti: Bila je nesreča

Glavna igralka

Oskarja bo dobila: Jesse Buckley, Hamnet

Morala bi ga: Rose Byrne, Če bi imela noge, bi te brcnila

Po krivem prezrta: Eva Victor, Žal mi je, punčka

Glavni igralec

Oskarja bo dobil: Michael B. Jordan, Grešniki

Moral bi ga: Timothée Chalamet, Veličastni Marty

Po krivem prezrti: Dwayne Johnson, Smashing Machine

Stranska igralka

Oskarja bo dobila: Amy Madigan, Ura izginotja

Morda preseneti: Teyana Taylor, Ena bitka za drugo

Po krivem prezrta: Chase Infiniti, Ena bitka za drugo

Stranski igralec

Oskarja bo dobil: Sean Penn, Ena bitka za drugo

Moral bi ga: Benicio del Toro, Ena bitka za drugo

Po krivem prezrti: Ralph Fiennes, 28 let pozneje

Režija

Oskarja bo dobil: Paul Thomas Anderson

Morda preseneti: Ryan Coogler

Po krivem prezrti: Kleber Mendonça Filho, Tajni agent/Mary Bronstein, Če bi imela noge, bi te brcnila

Izvirni scenarij

Oskarja bo dobil: Ryan Coogler, Grešniki

Moral bi ga: Jafar Panahi, Bila je samo nesreča

Po krivem prezrta: Mary Bronstein, Če bi imela noge, bi te brcnila

Scenarij po predlogi

Oskarja bo dobil: Paul Thomas Anderson, Ena bitka za drugo

Lahko preseneti: Clint Bentley in Greg Kwedar, Sanje o vlaku

Po krivem prezrti: Park Chan-wook, Ni druge izbire

Mednarodni film

Oskarja bo dobil: Sentimentalna vrednost

Morda preseneti: Tajni agent

Po krivem prezrti: Junakinja

Animirani film

Oskarja bo dobil: K-pop Demon Hunters

Morda preseneti: nihče

Po krivem prezrti: Zgodbe iz čarobnega vrta

Igralski ansambel

Oskarja bo dobil: Grešniki

Morda preseneti: Ena bitka za drugo

Po krivem prezrti: Ura izginotja