Vikendova napoved: Kdo bo dobil oskarja in kdo bi ga moral?

Letošnja bitka za oskarje se razlikuje od prejšnjih, saj je običajno polje razdeljeno med več filmov, letos pa skoraj vse med dva: Ena bitka za drugo in Grešniki. Oba filma sta prejela ogromno nominacij, prvi izjemnih 13, drugi pa rekordnih 16, vendar kritiki in analitiki še nikoli niso bili tako deljenih mnenj in sploh ne tako absolutno. Številne napovedi namreč pravijo, da bo bodisi prvi bodisi drugi odnesel skoraj vse nagrade, v katerih sta nominirana skupaj, kar pomeni, da imata najbrž zagotovljena vsak svojega oskarja za scenarij (priredba in izvirni), glede drugih nagrad pa je vse v zraku.
Porazdelitev nagrad pri tehničnih kategorijah se zdi precej manj dvomljiva in vključuje številne od najbolj gledanih filmov leta. Tako tudi tretji Avatar skoraj zagotovo ne bo ostal brez oskarja za posebne učinke, film F1 bo odnesel oskarja za zvok, Frankenstein pa najbrž večino nagrad za kostume, scenografijo in masko. In če oskarja za glasbo prejme Hamnet, naj vam zaupamo, da ste ravno ta teden zgrešili priložnost, da bi njenega avtorja Maxa Richterja slišali v živo, saj je imel koncert v Cankarjevem domu.
Oskarja bo dobil: Ena bitka za drugo
Morda preseneti: Grešniki
Po krivem prezrti: Bila je nesreča
Oskarja bo dobila: Jesse Buckley, Hamnet
Morala bi ga: Rose Byrne, Če bi imela noge, bi te brcnila
Po krivem prezrta: Eva Victor, Žal mi je, punčka
Oskarja bo dobil: Michael B. Jordan, Grešniki
Moral bi ga: Timothée Chalamet, Veličastni Marty
Po krivem prezrti: Dwayne Johnson, Smashing Machine
Oskarja bo dobila: Amy Madigan, Ura izginotja
Morda preseneti: Teyana Taylor, Ena bitka za drugo
Po krivem prezrta: Chase Infiniti, Ena bitka za drugo
Oskarja bo dobil: Sean Penn, Ena bitka za drugo
Moral bi ga: Benicio del Toro, Ena bitka za drugo
Po krivem prezrti: Ralph Fiennes, 28 let pozneje
Oskarja bo dobil: Paul Thomas Anderson
Morda preseneti: Ryan Coogler
Po krivem prezrti: Kleber Mendonça Filho, Tajni agent/Mary Bronstein, Če bi imela noge, bi te brcnila
Oskarja bo dobil: Ryan Coogler, Grešniki
Moral bi ga: Jafar Panahi, Bila je samo nesreča
Po krivem prezrta: Mary Bronstein, Če bi imela noge, bi te brcnila
Oskarja bo dobil: Paul Thomas Anderson, Ena bitka za drugo
Lahko preseneti: Clint Bentley in Greg Kwedar, Sanje o vlaku
Po krivem prezrti: Park Chan-wook, Ni druge izbire
Oskarja bo dobil: Sentimentalna vrednost
Morda preseneti: Tajni agent
Po krivem prezrti: Junakinja
Oskarja bo dobil: K-pop Demon Hunters
Morda preseneti: nihče
Po krivem prezrti: Zgodbe iz čarobnega vrta
Oskarja bo dobil: Grešniki
Morda preseneti: Ena bitka za drugo
Po krivem prezrti: Ura izginotja
