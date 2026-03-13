  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Vikendova napoved: Kdo bo dobil oskarja in kdo bi ga moral?

    Podelitev oskarjev bo v noči na ponedeljek in na Vikendu smo kot vsako leto pripravili napoved zmagovalcev.
    Iz oči v oči si bosta tokrat na oskarjih zrla Ena bitka za drugo in Grešniki. FOTO: Press
    Galerija
    Iz oči v oči si bosta tokrat na oskarjih zrla Ena bitka za drugo in Grešniki. FOTO: Press
    Igor Harb, Mateja Košir
    13. 3. 2026 | 08:00
    13. 3. 2026 | 10:02
    4:34
    A+A-

    Letošnja bitka za oskarje se razlikuje od prejšnjih, saj je običajno polje razdeljeno med več filmov, letos pa skoraj vse med dva: Ena bitka za drugo in Grešniki. Oba filma sta prejela ogromno nominacij, prvi izjemnih 13, drugi pa rekordnih 16, vendar kritiki in analitiki še nikoli niso bili tako deljenih mnenj in sploh ne tako absolutno. Številne napovedi namreč pravijo, da bo bodisi prvi bodisi drugi odnesel skoraj vse nagrade, v katerih sta nominirana skupaj, kar pomeni, da imata najbrž zagotovljena vsak svojega oskarja za scenarij (priredba in izvirni), glede drugih nagrad pa je vse v zraku.

    Porazdelitev nagrad pri tehničnih kategorijah se zdi precej manj dvomljiva in vključuje številne od najbolj gledanih filmov leta. Tako tudi tretji Avatar skoraj zagotovo ne bo ostal brez oskarja za posebne učinke, film F1 bo odnesel oskarja za zvok, Frankenstein pa najbrž večino nagrad za kostume, scenografijo in masko. In če oskarja za glasbo prejme Hamnet, naj vam zaupamo, da ste ravno ta teden zgrešili priložnost, da bi njenega avtorja Maxa Richterja slišali v živo, saj je imel koncert v Cankarjevem domu.

     

    Najboljši film

    Oskarja bo dobil: Ena bitka za drugo

    Morda preseneti: Grešniki

    Po krivem prezrti: Bila je nesreča

     

    Glavna igralka

    Oskarja bo dobila: Jesse Buckley, Hamnet

    Morala bi ga: Rose Byrne, Če bi imela noge, bi te brcnila

    Po krivem prezrta: Eva Victor, Žal mi je, punčka

     

    Glavni igralec

    Oskarja bo dobil: Michael B. Jordan, Grešniki

    Moral bi ga: Timothée Chalamet, Veličastni Marty

    Po krivem prezrti: Dwayne Johnson, Smashing Machine

     

    Stranska igralka

    Oskarja bo dobila: Amy Madigan, Ura izginotja

    Morda preseneti: Teyana Taylor, Ena bitka za drugo

    Po krivem prezrta: Chase Infiniti, Ena bitka za drugo

     

    Stranski igralec

    Oskarja bo dobil: Sean Penn, Ena bitka za drugo

    Moral bi ga: Benicio del Toro, Ena bitka za drugo

    Po krivem prezrti: Ralph Fiennes, 28 let pozneje

     

    Režija

    FOTO: Mario Anzuoni
    FOTO: Mario Anzuoni

    Oskarja bo dobil: Paul Thomas Anderson

    Morda preseneti: Ryan Coogler

    Po krivem prezrti: Kleber Mendonça Filho, Tajni agent/Mary Bronstein, Če bi imela noge, bi te brcnila

    Podelitev oskarjev

    HTV 1, Pro 7 in ORF 1 ob 0.00

     

    Izvirni scenarij

    Oskarja bo dobil: Ryan Coogler, Grešniki

    Moral bi ga: Jafar Panahi, Bila je samo nesreča

    Po krivem prezrta: Mary Bronstein, Če bi imela noge, bi te brcnila

     

    Scenarij po predlogi

    Oskarja bo dobil: Paul Thomas Anderson, Ena bitka za drugo

    Lahko preseneti: Clint Bentley in Greg Kwedar, Sanje o vlaku

    Po krivem prezrti: Park Chan-wook, Ni druge izbire

     

    Mednarodni film

    Oskarja bo dobil: Sentimentalna vrednost

    Morda preseneti: Tajni agent

    Po krivem prezrti: Junakinja

     

    Animirani film

    Oskarja bo dobil: K-pop Demon Hunters

    Morda preseneti: nihče

    Po krivem prezrti: Zgodbe iz čarobnega vrta

     

    Igralski ansambel

    Oskarja bo dobil: Grešniki

    Morda preseneti: Ena bitka za drugo

    Po krivem prezrti: Ura izginotja

    Kako odločajo sodišča

    Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

    Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
    Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
    Konec zaroke

    Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

    Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
    Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
    Smučarski skoki

    Stalne kontrole Prevca so po trenerjevem mnenju že vprašljive

    Na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom jutri kvalifikacije smučarskih skakalcev in skakalk za sobotni tekmi. Domnova diskvalifikacija še vedno odmeva.
    Miha Šimnovec 12. 3. 2026 | 19:50
    Smučarski skoki

    Hrgota presenetil z menjavo v moštvu

    Jurij Tepeš se je prav tako odločil za spremembo v ekipi pred tekmami konec tega tedna na slovitem Holmenkollnu.
    Miha Šimnovec 11. 3. 2026 | 17:17
    Več iz teme

    vikendoskarjiNapoved oskarjev

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Spremljamo v živo

    Danes je prava Rogličeva etapa

    Zaradi izjemno razgibane trase, velike količine višinskih metrov in zaključnega vzpona tik pred ciljem.
    Miroslav Cvjetičanin 13. 3. 2026 | 09:18
    Tihotapska mreža

    V Keniji aretirali Kitajca z 2000 mravljami v epruvetah in toaletnem papirju

    Mravlje naj bi bile namenjene za trg eksotičnih hišnih ljubljenčkov v Evropi in Aziji.
    13. 3. 2026 | 09:10
    Ona 365

    Slovenska znanstvenica razvila krompir, odporen proti škodljivcem

    Prof. dr. Kristina Gruden je razvila krompir, odporen na škodljivce, in zagotovila, da bomo to priljubljeno živilo jedli tudi v prihodnosti.
    13. 3. 2026 | 09:05
    Sobotna priloga

    (Napovedujemo) Robert Golob v intervjuju: Izbiramo med dvema Slovenijama

    Leva sredina ima realne možnosti, da mandat obdrži, je v pogovoru za Sobotno prilogo povedal premier.
    Ali Žerdin 13. 3. 2026 | 08:45
    Artemis 2

    Bo prvi april zgodovinski dan za Naso?

    Izstrelitev odprave smo napovedali že večkrat, a se je vedno znova pokazala kakšna napaka na ogromni raketi.
    13. 3. 2026 | 08:43
