Vili Resnik: Zaradi genske okvare v pevske vode

Trideset let minilo, odkar je Vili Resnik, ki je pred tem prepeval v Pop Design, začel samostojno pot. V tem obdobju je bilo pred njim kar nekaj preprek, zadnja leta pa je videti, kot da živi svojo drugo glasbeno pomlad. Prejšnji mesec je razprodal koncert v Ljubljani, pravkar pa izdal skladbo Nihče ni sam, ko pada sneg, ki govori o družini, zbrani v toplem domu. Pred začetkom pogovora je rekel: »Vprašajte me karkoli, vse bom povedal!«
Res je. Ko so šle vstopnice v prodajo, se jih je v trenutku prodalo toliko, da nisem mogel verjeti. Potem se je malo upočasnilo, ko se je koncert bližal, pa spet naval. To je bilo, kot da bi sanjal. Sicer pa nisem vajen delati večjih stvari. Ves čas nastopam, ampak ne v takšnih dvoranah. Tako da me je bilo strah. In sem najprej tudi rekel organizatorju, da odstopam, ker me je strah. Priznam, da si nisem upal verjeti, da bi lahko bil dovolj dober. Ko pa spoznaš, da imajo ljudje še vedno radi tvojo glasbo, si šokiran – bil sem tako prestrašen, da sem si še popoldne rekel, Vili, kaj ti je tega treba. Potem pa se mi je odvalil kamen s srca.
Sem v letih za penzijo, in ko sem dobil odločbo za upokojitev, sem res razmišljal, da bi postal upokojenec. Ampak v zadnjih štirih letih vidim, da imajo ljudje spet vedno bolj radi mojo glasbo. Tako da je to odgovornost. Trdo smo delali in enkrat se vloženo povrne. Nekaj mi jih je reklo, Vili, večkrat smo bili na koncertih, ampak takšne energije, kot je bila tokrat, pa še ne.
To je res. Ampak tega nikoli nisem počel zato, da bi ugajal ljudem. Fino pa je bilo, da sem ljudi videl z druge perspektive in sem imel malo pregleda nad tem, kaj se dogaja. (smeh)
(smeh) To je pa življenje! Vedno manj las! Torej ste slišali, da je bil v kleti ene izmed stolpnic takrat rock klub. In tam sem začel igrati. To so bili začetki moje kariere, kajti najprej sem bil kitarist. Takrat so bili takšni samoiniciativni klubi v kleteh blokov zelo pogosti, danes pa si kaj takšnega težko predstavljam. Tako da sem res vesel, da je bila možnost, da sem lahko začel. Vi, otroci, pa ste takrat na nas gledali drugače, ker smo igrali instrumente. Tako da smo bili mi takšne majhne zvezde. In kako se življenje potem obrne. Zdaj nisem več kitarist, ampak vokalist, tisto, česar nikoli nisem hotel početi. Nikoli si nisem rekel, da bom znan pevec.
Res. Očitno imamo nekaj v familiji. (smeh) Čeprav ne vem, od kod. Pri nas je edino oče, kadar je kdaj malo popil, pel. Nihče drug. Kako sem potem dobil tak posluh, da lahko nekaj zapojem? Očitno se na tisoč ljudi nekaj gensko »pokvari«, da se rodi nekdo, ki dobro poje. Ko sem imel skupine, v katerih sem igral kitaro, smo pogosto iskali pevce, ampak nobeden ni pel tako, kot bi jaz hotel. Vedno sem imel veliko sposobnost delati melodije, kar se pozna. Mnogi refreni, ki sem jih naredil, so še danes zelo znani. Vem, da se hvalim, ampak tako je.
Ne. Jaz sem bil izredno nesrečen, ko se je to zgodilo. Izvedel sem, da že iščejo novega pevca, in jim rekel, fantje, ali ni brez veze menjati konja, ki zmaguje. Skupaj smo tako močni, da bi bilo škoda, da bi to naredili. Oni pa so bili medijsko tako prepoznavni, močnejši kot jaz. In so mi rekli, Resnik, … Pač neke stvari, ki me še danes bolijo in jih ne bom omenjal. Jaz nikoli ne bi zapustil Pop Design. Malo pozneje smo se srečali in sem jim rekel, da bom nadaljeval samostojno, ker sem ravno takrat pustil redno službo in so me v to prisilili. Boril se bom sam, kolikor bo mogoče. Meni je bilo takrat strašno pri srcu, strašno! To je bilo tudi obdobje, ko sem se prijavil na Emo, oni pa so rekli, Resnik, zdaj te pa bomo … Ali ni hudo, da se mi prepiramo, tretji bo pa zmagal? Ampak ko sem leta 1998 videl tisto število točk, je bilo to zame takšno olajšanje, da sem si rekel, zdaj pa je lahko konec sveta, zdaj lahko umrem.
To neodobravanje medijev in drugih, ker sem pač le zabaval ljudi, je bilo vseskozi prisotno. Vedno sem imel občutek, da če zabavaš ljudi, če igraš za široke kroge, potem si za medije tretjerazredni zabavljač. Nič od glasbenika. Kar sploh ni res!
Kot glasbenik in oseba sem imel slabe občutke. Ni se mi zdelo, da je to prav. Če bi bil v Ameriki, bi bil zaradi tega velika, velika zvezda. Tu pa se moraš iz vikenda v vikend vedno znova dokazovati. To neodobravanje medijev in drugih, ker sem pač le zabaval ljudi, je bilo vseskozi prisotno. Vedno sem imel občutek, da če zabavaš ljudi, če igraš za široke kroge, potem si za medije tretjerazredni zabavljač. Nič od glasbenika. Kar sploh ni res! Take stvari so me zelo prizadele in sem imel zaradi tega velike težave. Zdaj sem se že malo navadil.
Škoda. Sicer nisem ljubitelj cirkusa, ki je zadnja leta na odru Pesmi Evrovizije in ima bolj malo zveze z glasbo. To bi moral biti glasbeni festival, zdaj pa se vmešava še politika. Če je tu politika, mi ni všeč, ker politika v glasbi nima kaj početi. Škoda je za glasbo. Pa če že ne bomo sodelovali, bi radi prireditev vsaj pogledali, da bi dobili občutek, kakšno glasbo delajo v Evropi. Ampak ljudje na položajih pač vedo več kot jaz.
Pred sedmimi leti sta z mano začela sodelovati Rok Lunaček, ki ga imam zdaj za prijatelja, in Krešimir Tomec. Takrat sem rekel, pa kaj bo to zdaj, to spet ne bo nič. Izkazalo pa se je, da smo zelo dobra ekipa, poznamo drug drugega, Rok ima tudi podobno življenjsko zgodbo. Ponosen sem, da delam s to ekipo, in upam, da bomo še dolgo sodelovali. Vsakič, ko naredimo nekaj novega, se zgodi še več. In tudi skladba Nihče ni sam, ko pada sneg je ena takšnih. To je pesem o decembru, ko postane hladno, se začnemo družiti s sorodniki in se veselimo. Ko smo poleti na morju, namreč ni časa, da bi se srečevali.
Ne prav pogosto, ampak letos je videti, da bom božič spet lahko praznoval doma. To bo lep večer, ker vem, da bom zelo dobro jedel – moja žena namreč izredno dobro kuha –, potem pa bom lahko legel. Jaz zelo hitro zaspim. Saj res, tudi lani sem bil doma in seveda sem šel potem še k polnočnici! Zgoraj na koru sem sedel na klopco in sem potem tudi zadremal in padel s klopce. Še dobro, da sem bil zgoraj in me ljudje niso videli. (smeh)
