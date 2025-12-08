Vili Resnik: Zaradi genske okvare v pevske vode

Trideset let minilo, odkar je Vili Resnik, ki je pred tem prepeval v Pop Design, začel samostojno pot. V tem obdobju je bilo pred njim kar nekaj preprek, zadnja leta pa je videti, kot da živi svojo drugo glasbeno pomlad. Prejšnji mesec je razprodal koncert v Ljubljani, pravkar pa izdal skladbo Nihče ni sam, ko pada sneg, ki govori o družini, zbrani v toplem domu. Pred začetkom pogovora je rekel: »Vprašajte me karkoli, vse bom povedal!«

Lani sta z Miranom Rudanom v Cvetličarni praznovala 50 let hitov, zdaj pa ste tam proslavili 30 let samostojne glasbene poti …

Res je. Ko so šle vstopnice v prodajo, se jih je v trenutku prodalo toliko, da nisem mogel verjeti. Potem se je malo upočasnilo, ko se je koncert bližal, pa spet naval. To je bilo, kot da bi sanjal. Sicer pa nisem vajen delati večjih stvari. Ves čas nastopam, ampak ne v takšnih dvoranah. Tako da me je bilo strah. In sem najprej tudi rekel organizatorju, da odstopam, ker me je strah. Priznam, da si nisem upal verjeti, da bi lahko bil dovolj dober. Ko pa spoznaš, da imajo ljudje še vedno radi tvojo glasbo, si šokiran – bil sem tako prestrašen, da sem si še popoldne rekel, Vili, kaj ti je tega treba. Potem pa se mi je odvalil kamen s srca.

Pred časom bi verjetno v Ljub­ljani težko napolnili manjši klub. Bilo je obdobje, ko bi lahko pesem Pop Design Ko si na tleh vzeli osebno. Razmiš­ljali ste celo, da bi glasbo obesili na klin.

Sem v letih za penzijo, in ko sem dobil odločbo za upokojitev, sem res razmišljal, da bi postal upokojenec. Ampak v zadnjih štirih letih vidim, da imajo ljudje spet vedno bolj radi mojo glasbo. Tako da je to odgovornost. Trdo smo delali in enkrat se vloženo povrne. Nekaj mi jih je reklo, Vili, večkrat smo bili na koncertih, ampak takšne energije, kot je bila tokrat, pa še ne.

Za odrsko energijo se pri vas nikoli ni bilo bati. Znani ste po tem, da zavzamete oder, pri Pop Design ste med nastopom plezali po odrski konstrukciji in ozvočenju …

To je res. Ampak tega nikoli nisem počel zato, da bi ugajal ljudem. Fino pa je bilo, da sem ljudi videl z druge perspektive in sem imel malo pregleda nad tem, kaj se dogaja. (smeh)

Ko ste bili s Pop Design na vrhuncu, ste še vedno hodili v redno službo, za profesionalno pot glasbenika ste se odločili pozneje. Takrat ste še z dolgimi lasmi, ki so se vse bolj redčili, hodili po ljubljanskih Fužinah – jaz sem stanoval v sosednjem bloku –, ljudje pa so se ozirali za vami.

(smeh) To je pa življenje! Vedno manj las! Torej ste slišali, da je bil v kleti ene izmed stolpnic takrat rock klub. In tam sem začel igrati. To so bili začetki moje kariere, kajti najprej sem bil kitarist. Takrat so bili takšni samoiniciativni klubi v kleteh blokov zelo pogosti, danes pa si kaj takšnega težko predstavljam. Tako da sem res vesel, da je bila možnost, da sem lahko začel. Vi, otroci, pa ste takrat na nas gledali drugače, ker smo igrali instrumente. Tako da smo bili mi takšne majhne zvezde. In kako se življenje potem obrne. Zdaj nisem več kitarist, ampak vokalist, tisto, česar nikoli nisem hotel početi. Nikoli si nisem rekel, da bom znan pevec.

Niste bili edini v družini, saj so se ljudje obračali tudi za vašim polbratom Brankom Lindičem, ki je takrat pel v skupini 12. nasprotje.

Res. Očitno imamo nekaj v familiji. (smeh) Čeprav ne vem, od kod. Pri nas je edino oče, kadar je kdaj malo popil, pel. Nihče drug. Kako sem potem dobil tak posluh, da lahko nekaj zapojem? Očitno se na tisoč ljudi nekaj gensko »pokvari«, da se rodi nekdo, ki dobro poje. Ko sem imel skupine, v katerih sem igral kitaro, smo pogosto iskali pevce, ampak nobeden ni pel tako, kot bi jaz hotel. Vedno sem imel veliko sposobnost delati melodije, kar se pozna. Mnogi refreni, ki sem jih naredil, so še danes zelo znani. Vem, da se hvalim, ampak tako je.

Da ste pred 30 leti lahko začeli šteti obdobje solistične kariere, ste morali najprej zapustiti Pop Design. Je bila to vaša odločitev?

Ne. Jaz sem bil izredno nesrečen, ko se je to zgodilo. Izvedel sem, da že iščejo novega pevca, in jim rekel, fantje, ali ni brez veze men­jati konja, ki zmaguje. Skupaj smo tako močni, da bi bilo škoda, da bi to naredili. Oni pa so bili medijsko tako prepoznavni, močnejši kot jaz. In so mi rekli, Resnik, … Pač neke stvari, ki me še danes bolijo in jih ne bom omenjal. Jaz nikoli ne bi zapustil Pop Design. Malo pozneje smo se srečali in sem jim rekel, da bom nadaljeval samostojno, ker sem ravno takrat pustil redno službo in so me v to prisilili. Boril se bom sam, kolikor bo mogoče. Meni je bilo takrat strašno pri srcu, strašno! To je bilo tudi obdobje, ko sem se prijavil na Emo, oni pa so rekli, Resnik, zdaj te pa bomo … Ali ni hudo, da se mi prepiramo, tretji bo pa zmagal? Ampak ko sem leta 1998 videl tisto število točk, je bilo to zame takšno olajšanje, da sem si rekel, zdaj pa je lahko konec sveta, zdaj lahko umrem.

To neodobravanje medijev in drugih, ker sem pač le zabaval ljudi, je bilo vseskozi prisotno. Vedno sem imel občutek, da če zabavaš ljudi, če igraš za široke kroge, potem si za medije tretjerazredni zabavljač. Nič od glasbenika. Kar sploh ni res!

Na Pesem Evrovizije pa niste šli z neko pozitivno popotnico, podporo …

Kot glasbenik in oseba sem imel slabe občutke. Ni se mi zdelo, da je to prav. Če bi bil v Ameriki, bi bil zaradi tega velika, velika zvezda. Tu pa se moraš iz vikenda v vikend vedno znova dokazovati. To neodobravanje medijev in drugih, ker sem pač le zabaval ljudi, je bilo vseskozi prisotno. Vedno sem imel občutek, da če zabavaš ljudi, če igraš za široke kroge, potem si za medije tretjerazredni zabavljač. Nič od glasbenika. Kar sploh ni res! Take stvari so me zelo prizadele in sem imel zaradi tega velike težave. Zdaj sem se že malo navadil.

Kakšno je vaše mnenje o tem, da prihodnje leto Slovenija ne bo sodelovala na Pesmi Evrovizije in prireditve tudi ne bo prenašala?

Škoda. Sicer nisem ljubitelj cirkusa, ki je zadnja leta na odru Pesmi Evrovizije in ima bolj malo zveze z glasbo. To bi moral biti glasbeni festival, zdaj pa se vmešava še politika. Če je tu politika, mi ni všeč, ker politika v glasbi nima kaj početi. Škoda je za glasbo. Pa če že ne bomo sodelovali, bi radi prireditev vsaj pogledali, da bi dobili občutek, kakšno glasbo delajo v Evropi. Ampak ljudje na položajih pač vedo več kot jaz.

Zadnja leta redno izdajate uspešne skladbe, ljudje hodijo na vaše koncerte in tudi medijski linč popušča. Zdaj ste izdali zimsko skladbo Nihče ni sam, ko pada sneg, ki se je že prijela …

Pred sedmimi leti sta z mano začela sodelovati Rok Lunaček, ki ga imam zdaj za prijatelja, in Krešimir Tomec. Takrat sem rekel, pa kaj bo to zdaj, to spet ne bo nič. Izkazalo pa se je, da smo zelo dobra ekipa, poznamo drug drugega, Rok ima tudi podobno živ­ljenjsko zgodbo. Ponosen sem, da delam s to ekipo, in upam, da bomo še dolgo sodelovali. Vsakič, ko naredimo nekaj novega, se zgodi še več. In tudi skladba Nihče ni sam, ko pada sneg je ena takšnih. To je pesem o decembru, ko postane hladno, se začnemo družiti s sorodniki in se veselimo. Ko smo poleti na morju, namreč ni časa, da bi se srečevali.

Decembra imate glasbeniki veliko nastopov. Ali je kdaj čas, da praznujete doma?

Ne prav pogosto, ampak letos je videti, da bom božič spet lahko praznoval doma. To bo lep večer, ker vem, da bom zelo dobro jedel – moja žena namreč izredno dobro kuha –, potem pa bom lahko legel. Jaz zelo hitro zaspim. Saj res, tudi lani sem bil doma in seveda sem šel potem še k polnočnici! Zgoraj na koru sem sedel na klopco in sem potem tudi zadremal in padel s klopce. Še dobro, da sem bil zgoraj in me ljudje niso videli. (smeh)