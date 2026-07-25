Poletni klepet: Vita Vlašič bi za en dan zamenjala življenje z Elonom Muskom

Vikend vabi! Kaj pijete?

Macchiato in kombučo. Če je zelo vroče, pomarančno cedevito.

Mineva ravno dve leti, odkar ste se pri­družili ekipi Dnevnika. Lahko strnete vtise od takrat, ko vam je bila zaupana ta naloga?

Zelo rada imam to nalogo. Vse raje sodelujem pri nastajanju oddaje in vse raje grem v studio. Edinstven proces, v katerem uživam in v njem raziskujem svet in sebe.

Ko steče špica in slišim »To je Dnevnik Televizije Slovenija«, se za pol sekunde zavem, kakšno odgovorno nalogo imam, potem pa za te misli ni več časa.

Se danes za mizo v studiu usedete s precej manj treme kot pred kakšnim letom ali ne?

V našem studiu voditelji stojimo, tako da morajo biti čevlji udobni (smeh). Moj korak v njem je z vsako oddajo odločnejši. Treme je manj, je pa pred čisto vsako oddajo. Ko steče špica in slišim »To je Dnevnik Televizije Slovenija«, se za pol sekunde zavem, kakšno odgovorno nalogo imam, potem pa za te misli ni več časa. Zbranost in fokus sta na vsebini, besedilih, artikulaciji, nastopu.

Kako se je vaše življenje zunaj televizijskih zidov spremenilo, odkar vodite Dnevnik? Saj veste, mislimo na lepši kos mesa pri mesarju za znane osebe, no, vi mesa, če se ne motim, tako ali tako ne jeste …

Včasih sem bila vegetarijanka, to se je pred nekaj leti spremenilo, zdaj spet jem vse. Življenje zunaj televizije teče enako običajno naprej. Ne zgodi se mi pogosto, da bi me kdo prepoznal. Ob kakšnem naključnem srečanju mi gledalci namenijo pohvalo, sicer pa so čakalne vrste zame povsod enako dolge.

Vita Vlašič. FOTO Tomi Lombar/Delo

Znanstveniki si niso edini, koliko dni počitnic naj bi potreboval človek. Katera je magična številka dni dopusta za vas?

21.

Če bi bilo vaše letošnje poletje film, kakšen bi bil naslov? In kakšen bi bil žanr? Romantična komedija, triler, drama …?

Kako stopiti v sončni zahod. Romantična komedija/drama.

Letošnje poletje, večer, zabava … Katero pesem bi moral didžej zavrteti, da bi vstali od mize, čeprav ste prisegli, da danes ne boste plesali?

Harry Styles: Aperture.

Kateri vonj vas najbolj spominja na poletje?

Borovci, smola, sončna krema.

Kaj bi si želeli, da bi bilo v življenju tako preprosto kot poleti?

Jutranja izbira oblačil. Majčka, hlače, natikači. Tri minute.

Najljubše družabno omrežje?

Instagram, TikTok.

Če bi morali izbrati: teden dni brez ogledala ali teden dni brez interneta?

Gotovo na internetu obstaja aplikacija, ki ponuja ogledalo? (smeh)

Če bi lahko za en dan zamenjali življenje s katero koli znano osebo, kdo bi to bil – in kaj bi najprej naredili?

Elon Musk, samo za nekaj minut. Odpovedala bi se svojemu premoženju in ga razdelila med tiste, ki ga bolj potrebujejo.

Katera svetovno znana oseba bi po vašem mnenju najbolje preživela teden dni v slovenskem kampu?

Luka Dončić.

In za konec: kaj se mora zgoditi, da boste septembra rekli: dobro poletje je bilo?

Oba morava reči »da«. (smeh)