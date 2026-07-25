Poletni klepet: Vita Vlašič bi za en dan zamenjala življenje z Elonom Muskom

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Macchiato in kombučo. Če je zelo vroče, pomarančno cedevito.
Zelo rada imam to nalogo. Vse raje sodelujem pri nastajanju oddaje in vse raje grem v studio. Edinstven proces, v katerem uživam in v njem raziskujem svet in sebe.
Ko steče špica in slišim »To je Dnevnik Televizije Slovenija«, se za pol sekunde zavem, kakšno odgovorno nalogo imam, potem pa za te misli ni več časa.
V našem studiu voditelji stojimo, tako da morajo biti čevlji udobni (smeh). Moj korak v njem je z vsako oddajo odločnejši. Treme je manj, je pa pred čisto vsako oddajo. Ko steče špica in slišim »To je Dnevnik Televizije Slovenija«, se za pol sekunde zavem, kakšno odgovorno nalogo imam, potem pa za te misli ni več časa. Zbranost in fokus sta na vsebini, besedilih, artikulaciji, nastopu.
Včasih sem bila vegetarijanka, to se je pred nekaj leti spremenilo, zdaj spet jem vse. Življenje zunaj televizije teče enako običajno naprej. Ne zgodi se mi pogosto, da bi me kdo prepoznal. Ob kakšnem naključnem srečanju mi gledalci namenijo pohvalo, sicer pa so čakalne vrste zame povsod enako dolge.
21.
Kako stopiti v sončni zahod. Romantična komedija/drama.
Harry Styles: Aperture.
Borovci, smola, sončna krema.
Jutranja izbira oblačil. Majčka, hlače, natikači. Tri minute.
Instagram, TikTok.
Gotovo na internetu obstaja aplikacija, ki ponuja ogledalo? (smeh)
Elon Musk, samo za nekaj minut. Odpovedala bi se svojemu premoženju in ga razdelila med tiste, ki ga bolj potrebujejo.
Luka Dončić.
Oba morava reči »da«. (smeh)
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