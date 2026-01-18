Brez prestolov in zmajev, a z več humorja

Serija Vitez sedmih kraljestev temelji na kratkih zgodbah Georgea R. R. Martina, ki so izšle pod naslovom Vitez iz sedmih kral­jestev. Naslovni junak je klativitez Dunk oziroma Duncan Visoki, ki potuje po Zahodnjem s svojim nenavadnim oprodo, majhnim dečkom Eggom. Oba zaznamuje njuna zunanjost, Dunk je namreč res visok, Egg pa je povsem brez las, zato je njegova glava videti kot jajce oziroma »egg« po angleško. A to je le del njegove zgodbe in izvora imena, saj deček skriva več, kot je videti na prvi pogled …

Vitez sedmih kraljestev. FOTO: HBO.

Dogajanje prve zgodbe in tudi prve scene prve epizode se začne s pogrebom. Dunk v dežju koplje samoten grob klativitezu Arlanu, čigar oproda je bil dolga leta. Sprva tuhta o možnostih, ki bi jih imel, če odproda vitezove konje in drugo premoženje, a se odloči, da se raje še sam poskusi v viteštvu, in se odpravi v mestece Ashford na svoj prvi turnir. Na poti naleti na dečka, ki se mu ponudi za oprodo, in čeprav ga sprva spodi, kmalu ugotovita, da jima lahko uspe zgolj s sodelovanjem. In to je tudi bistvo zgodb. Dunk prihaja z družbenega dna, a je iskren, pošten in pogumen, in čeprav ni posebno bister, mu pretkani Egg pomaga z nasveti in izkazovanjem samozavesti, ki je družbeno okornemu vitezu primanjkuje.

Kdo je komu vnuk, brat ali oče?

Vitez sedmih kraljestev je postavljen v svet Igre prestolov, a to ne pomeni, da bomo videli ponovitve dogodkov iz drugih serij. Umeščen je namreč prav na sredo: dobrih sto let po Zmajevi hiši in devetdeset let pred začetkom Igre prestolov – a z očitnimi povezavami. Ne da bi izdali ključno točko razpleta, lahko razkrijemo, da obstajajo tako potrjene kot ugibane bližnje sorodstvene vezi med protagonisti te serije in obeh drugih. Poleg tega je Duncan Visoki izrecno omenjen v Igri prestolov kot nekdanji pomembni poveljnik Kraljeve straže – a saj je od prve scene jasno, da spremljamo protagonista, ki ga čakajo velike stvari.

A te velike stvari so osredotočene zgolj na ashfordski viteški turnir. Celotna prva sezona je namreč priredba povesti Klativitez, ki jo je Geor­ge R. R. Martin napisal že davnega 1998, med prvima dvema romanoma. Objavljena je bila v priljubljeni antologiji Legends in prav njen uspeh je menda pripomogel k večji prepoznavnosti in mega­uspehu druge knjige ter vseh naslednjih. V nadaljnjih letih je Martin napisal še dve zgodbi, Zapriseženi meč in Skrivnostni vitez, ki bosta predvidoma podlaga za naslednji dve sezoni, potem pa se je ustavilo …

Vitez sedmih kraljestev. FOTO: HBO.

Hvala, ker (še) čakate na nove knjige

Čeprav oboževalci že petnajst let (15!) željno pričakujemo šesti roman, Zimski vetrovi, nič ne kaže, da ga bomo dobili letos. Še več, Martin je napovedal, da pred Zimskimi vetrovi ne smemo pričakovati drugih povesti o Dunku in Eggu, čeprav jih je že zasnoval – skupno naj bi jih bilo vsaj devet. Skratka, medtem ko le najbolj zagrizeni niso izgubili upanja za Zimske vetrove, nam je avtor dal še možnost, da jadikujemo nad odsotnostjo novih povesti o Dunku in Eggu. Hvala, George, to smo potrebovali. Prosim lepo, sedi za računalnik in tipkaj.

Zgodnje sezone serije Igra prestolov so priredile zgodbe celotnih debelih romanov, tako da je na mestu vprašanje, kako lahko sezona Viteza sedmih kraljestev priredi zgolj eno kratko zgodbo. Preprosto: epizode so dolge pol ure in v sezoni jih je le šest. Skupno tako dobimo dobre tri ure vsebine, kar je malenkost več, kot sta trajali zadnji dve epizodi Igre prestolov. In čeprav je vse skupaj manj epsko, je toliko bolj zabavno.

Vitez sedmih kraljestev. FOTO: HBO.

Kot klativitez namreč Dunk sprva nima niti pravice nastopiti na turnirju, temveč si mora izprositi priporočilo katerega od veljakov, ki bi se spomnil njegovega nekdanjega mentorja. A pri izjemnem številu takih in drugačnih vitezov ter napuhu in samovšečnosti gospode je to precej težja naloga, kot se sprva zdi. Serija tako skozi njegovo perspektivo ponudi povsem drugačen pogled na svet Zahodnjega, in čeprav ima jasno socialno ost, ji ne manjka humorja. V tem vidiku je pravzaprav nasprotje oziroma dopolnitev Zmajeve hiše, ki je ob fokusu na plemstvo in njihove vse bolj tragične igre polna spektakla, ni pa v njej prav veliko smeha. In medtem ko moramo na nove sezone Zmajeve hiše čakati po dve leti, bo druga sezona Viteza sedmih kraljestev na sporedu že prihodnje leto.