Vodnik za poletje v kinu

Ponudba za prihodnje mesece vključuje širok spekter filmov, od akcije do fantazije, komedije, epskih pustolovščin, in seveda ne bo manjkalo niti zabave za otroke. Prvi niz poletnih uspešnic je sicer že v kinodvoranah in bo glede na zanimanje gledalcev očitno ostal na sporedu multipleksov in letnih kinov še večino polet­ja. To so komedija Hudičevka v Pradi, glasbena biografija Michael in najnovejši film Vojne zvezd: Mandalorec in Grogu. Oglejmo si, kaj še prihaja.

Gospodarji vesolja

Žanr: Fantazijska pustolovščina

Zgodba: Film temelji na priljubljenih risankah in igračah iz osemdesetih let, a je v novi igrani izvedbi zasnovan epsko, in kot kaže, z dobro mero humorja.

Potencial: Prve recenzije so pozitivne, in čeprav proizvajalec igrač Mattel ne cilja na tako meteorski uspeh kot z Barbie, si vseeno obeta nadaljevanja in več let prodaje akcijskih figuric.

Datum: 2. 6. 2026

Film, da te kap

Žanr: Parodija

Zgodba: Je sploh pomembno? Ti filmi pač vsilijo neko zgodbo okrog poskusov komičnih referenc na čim več grozljivk.

Potencial: Lanska vrnitev Gole pištole je pokazala, da parodije niso več v nemilosti gledalcev, sploh če ustvarjalci vanje vložijo vsaj nekaj truda. Če bo Film, da te kap ponudil kaj podobnega, se bo trend šele zares začel.

Datum: 2. 6. 2026

Dan razkritja

Žanr: ZF-triler

Zgodba: Vesoljci so resnični in glavni junak želi to razkriti celemu svetu.

Potencial: Film je režiral Steven Spielberg, ki se je teme stika z vesoljci lotil že v filmih E.T., Bližnja srečanja tretje vrste in Vojna svetov, skratka v treh globalnih in zgodovinskih uspešnicah, tako da, ja, film ima potencial.

Datum: 10. 6. 2026

Svet igrač 5

Žanr: Otroški animirani film

Zgodba: Igrače morajo združiti moči proti novi tehnologiji, da bi pomagale otrokom. Torej, skoraj isto kot v več prejšnjih filmih iz serije.

Potencial: Svet igrač je po kakovosti ena najbolj prepričljivih franšiz. Čeprav se zdi, da je zgodba že videna, bo najbrž ponudila nekaj novega. A tako kot pri vseh predhodnikih ni nujno, da bo film pri nas našel veliko publike.

Datum: 18. 6. 2026

Superpunca

Žanr: ZF superjunaška akcija

Zgodba: Naslovna junakinja, Supermanova sestrična Kara, in njen kuža Kripto morata združiti moči z galaktičnim lovcem na glave Lobom, da rešita ljudi.

Potencial: Napovednik je videti super, junakinja in kuža sta pre­pričala že v lanskem Supermanu, če bo vse skupaj pol tako odbito, kot kaže, bo krasno. A pri nas bo Superpunco nedvomno zasenčil naslednji film na seznamu.

Datum: 25. 6. 2026

Minioni in pošasti

Žanr: ZF-burleska

Zgodba: Dogajanje je postavljeno na začetek 20. stoletja, ko so Minoni filmski zvezdniki komedij, nakar želijo posneti grozljivko in na svet privedejo množice pošasti. Sledijo norčije.

Potencial: Glede na uspehe prejšnjih filmov in priljubljenost pustnih mask ter igrač bi to utegnil biti najbolj gledani film letošnjega poletja.

Datum: 1. 7. 2026

Vaiana

Žanr: Pustolovščina, muzikal

Zgodba: Očitno povsem identična kot animirani film izpred desetih let. Deklica Vaiana želi rešiti svoj tihomorski otok in se poda poiskat polboga Mauija.

Potencial: Ker je Vaiana tako priljubljena, bo film najbrž uspešen, ampak vseeno, ali bi lahko, prosim, prenehali s temi igranimi priredbami animacij?

Datum: 9. 7. 2026

Odiseja

Žanr: Epski ep

Zgodba: Kralj Odisej po zmagi grške vojske nad Trojo potuje domov na otok Itaka, vmes naleti na magična bitja in druge nevarnosti, medtem ko snubci nadlegujejo njegovo ženo in sina.

Potencial: To ne bo le eden najbolj gledanih filmov leta, kar očit­no je tudi favorit za celo plejado oskarjev in drugih nagrad.

Datum: 16. 7. 2026

Spider-man: Nov dan

Žanr: Stripovska pustolovščina

Zgodba: Peter Parker ugotovi, da občasno izgublja moči, obenem pa se znajde pred novo veliko nevarnostjo.

Potencial: Spider-man je eden najbolj priljubljenih stripovskih junakov in edini, ki mu je uspelo preseči naveličanost občinstva nad Marvelovo formulo – ker je preveč kul, da bi se je držal kot pijanec plota.

Datum: 30. 7. 2026

Zvezde nad tišino

Žanr: Postapokaliptični triler

Zgodba: Večino ljudi je pobral virus in glavni junak živi sam s psom na majhnem letališču. Ko nekega dne zasliši signal prek radia, se odloči tvegati svoj mir.

Potencial: Z Ridleyjem Scottom za kamero, dvema zelo vročima mladima zvezdnikoma pred njo (Jacob Elordi in Margaret Qualley), resnimi temami in literarnim prestižem se zdi, da bo to film, o katerem bomo govorili vso jesen.

Datum: 27. 8. 2026

Gajin svet 3

Žanr: Mladinska pustolovščina

Zgodba: Gaja je zdaj srednješolka in pripravljena na večje izzive. Ko ji na misiji Zdravnikov brez meja ugrabijo mamo, naveže stik s kriminalcem iz prejšnjega filma, da jo pomaga rešiti.

Potencial: Prva dva filma Gajin svet sta bila med najbolj gledanimi tistega leta. Ob vrnitvi celotne zasedbe, z Jurijem Zrnecem vred, se lahko zgodi, da bodo mnogi mladi ob začetku šole govorili o tem filmu.

Datum: 29. 8. 2026