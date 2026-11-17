To jesen predstavlja pesem To je to, ki sta jo njena starša napisala pred dvajsetimi leti. V videospotu poleg nje eno glavnih vlog prevzame rdeč starodobni kabriolet, ki je nekoč pritegnil pozornost pri legendarnih Rolling Stonesih. »Gre za enega tistih komadov, ki sodijo v avto, na pot in v trenutke, ko si želiš preprosto izboljšati razpoloženje,« pojasni prikupna sogovornica in zaupa še nekaj osebnih misli.

Glasba, ker ...

Je že od nekdaj zelo velik del mene. Me polni, vliva vero, upanje in je filter, ko ga najbolj potrebujem.

To je to ...

Je naslov skladbe, ki je zdaj dobila tudi video podobo in je z moje plošče V trenutku. Sicer je pa eden najboljših občutkov, ko si o nečem popolnoma prepričan in lahko rečeš: »To je to.«

Ker sem sicer ves čas obdana z glasbo, ki jo prinašajo poučevanje, vaje, nastopi in snemanja, je tišina v avtu moj mali luksuz. Včasih je to edini trenutek v dnevu, ko lahko slišim svoje misli.

Rada se vračam …

Domov, ker sem tam lahko v trenirki in z ljudmi, ki jih imam najraje.

Doma ...

Ponavadi kaj dobrega skuham, pogledam film ali berem knjigo. Včasih pa tudi samo gledam v zrak. Nič spektakularnega, a ravno zato je to zame najboljši način, da se napolnim.

Najbolje skuham ...

Štruklje.

Na odru ...

Sem svobodna.

V avtu …

Se velikokrat peljem v tišini. Ker sem sicer ves čas obdana z glasbo, ki jo prinašajo poučevanje, vaje, nastopi in snemanja, je tišina v avtu moj mali luksuz. Včasih je to edini trenutek v dnevu, ko lahko slišim svoje misli.

Verjamem, da ...

Se enkrat vse sestavi in dobi smisel.

Ne verjamem ...

V glasbo, ki ne vzbudi ničesar.

Hvaležna sem ...

Za iskrene ljudi okrog sebe. Za to, da se lahko ukvarjam s tem, kar imam najraje. In za privilegij, da živim življenje s streho nad glavo in svobodno voljo, česar ne jemljem za samoumevno.

Kot profesorici petja ...

Mi je najbolj pomembno, da učenec kljub vsemu znanju, ki ga dobi, ostane svoj, saj je vsak glas poseben. Najlepši so trenutki, ko učencu nekaj uspe, ko premaga strah pred nastopanjem in druge izzive. Zelo pomembna pa mi je tudi povezanost med učenci.

Moj najljubši del dneva ...

Je, ko se vse umiri. Še ljubši pa, kadar imam v načrtu nastop, druženje, dobro večerjo ali kakšno aktivnost.

Spomin na šov Slovenija ima talent ...

Je še vedno živ. Ena prvih večjih preizkušenj, ki mi je ogromno dala.

Z veseljem bi igrala ...

V filmu ali TV-seriji ali pa na kitaro. (smeh)

Moja družina je ...

Moje prvo občinstvo, najglasnejši navijač in največji steber.

To jesen me čaka ...

Poln urnik. Vaje, nastopi, snemanja. Si pa želim, da bi med vsem tem našla trenutek zase, da ideje, ki se mi že dolgo motajo po glavi, končno dobijo obliko.

Zima …

Te ljubi in sonce te snubi (smeh).

Ponosna sem ...

Da ostajam zvesta glasbi, tudi ko ni lahko.

Želim si ...

Čim več spontanih dogodivščin, o katerih bom čez leta pripovedovala z iskrico v očeh.