Žan Serčič: Ne beži več od tega, kar je težko

V enem letu ste nastopili na odru Cankarjevega doma in Križank, zdaj sledi še Odiseja, to so veliki in različni odri, kaj ste v tem času spoznali o sebi kot odrskem izvajalcu?

Na vsakem odru si želim dati nekaj drugačnega in nekaj primernega ambientu. Ne moreš primerjati Cankarjevega doma s Križankami ali Križank z Odisejo. V Odiseji bom prvič lahko tudi vizual­no nadgradil svoj nastop, ker oder to omogoča. V Cankarjevem domu so sedišča, tam je bolj intimno in bolj je poudarek na glasbi. Ampak če se vrnem k vprašanju, mislim, da sem največ spoznal o sebi kot človeku, kar mi omogoča, da sem tudi drugačen kot performer. Glavna stvar, ki sem jo spoznal, je to, da sem lahko še bolj jaz, še bolj avtentičen, da lahko še bolj pokažem pravega sebe na odru.

Takrat sem začel še bolj ceniti svojega strica in ga tudi bolje razumeti, prej nisem mogel dojeti, zakaj bi nekdo, ki ga imam rad, to storil, kje sem jaz v tej zgodbi, bi lahko kako pomagal ... Prej so bila to zame pretežka vprašanja. Jokal sem, ko sem pisal to pesem, čeprav nisem vedel, ali jo bom sploh izdal.

Koncert v Odiseji bo Valentinov, je ta praznik razlog, da gredo ljudje ven, dekleta prepričajo fante, da gredo na koncert …

No, upam, da je obratno, da fantje pripeljejo svoja dekleta, da ni treba dekletom organizirati zmenkov. (nasmeh) Sam tega praznika nisem posebej praznoval, ljubezen je stvar, ki se mora praznovati vsak dan. Že ljubezen do sebe in do življenja, ki ga živiš, zaradi tega tudi ceniš ljudi okoli sebe. Obožujem pa to, da lahko za ljudi, ki hočejo preživeti valentinovo z mano in mojo glasbo, pričaram večer, nabit z energijo, čustvi in ljubeznijo. To počnem že nekaj let, letos pa bom lahko vse dvignil še na višjo raven.

Kdo so obiskovalci vaših koncertov, no, verjetno jih ne poznate …

Jih! Tudi v Križankah in Cankarjevem domu sem prepoznal obraze, poznam njihova imena, pozdravljam jih z odra. Tudi po koncertih si vedno vzamem čas za svoje oboževalce, če so si oni vzeli čas zame, si ga lahko tudi jaz zanje.

Izdali ste nov album in dejali, da ste želeli ustvariti nekaj drugačnega kot na prejšnjem. Je za izvajalca težko vsakič »izumiti« nekaj novega, hkrati pa ostati zvest svojemu prepoznavnemu zvoku?

Frustracija je bila predvsem to, da je bil moj prejšnji album najuspeš­nejši doslej. In ko imaš enkrat uspešen album v rokah, pride odgovornost, da bi moral biti naslednji še uspešnejši, hkrati pa imaš občutek, da si odkril recept. In če ga imam, zakaj ne bi pisal tako naprej? A biti umet­nik pomeni raziskovati in izražati samega sebe do globin, do kateri se razumeš. Bil sem na razpotju, ali naj naredim še ene Ljubezenske igre, samo malo boljše, ali pa naredim nekaj drugačnega. Vesel sem, da sem izbral drugo pot.

Danes ste na medijskem dogodku prvič spregovorili o ozadju nastanka pesmi Plešem po dežju, ki govori o vašem stricu, ki si je vzel življenje. Je za vas težko, da boste zdaj v pesmi in intervjujih podoživljali to izkušnjo?

Nisem hotel, da je to osrednja zgodba, ker je izid albuma nekaj veselega in lepega, ampak tudi to je del življenja. In ja, vesel sem, da sem lahko napisal to pesem in se povezal s čustvi, ki so še bila v meni, ker sem jih pred sedmimi leti, ko se je to zgodilo, potlačil. Pred letom in pol se je zgodil prelomen trenutek in takrat mi je bilo zelo težko. Ampak ne gledam več tako na stvari v življenju, torej, da je od tistega, kar je težko, treba bežati. Ravno v to se mora človek poglobiti, ker te na drugi strani čaka nekaj lepega, spoznanje, hvaležnost. Takrat sem začel še bolj ceniti svojega strica in ga tudi bolje razumeti, prej nisem mogel dojeti, zakaj bi nekdo, ki ga imam rad, to storil, kje sem jaz v tej zgodbi, bi lahko kako pomagal ... Prej so bila to zame pretežka vprašanja. Jokal sem, ko sem pisal to pesem, čeprav nisem vedel, ali jo bom sploh izdal. Potem sem se odločil, da jo bom, ker hočem, da ljudje slišijo, kako velik človek je bil in kaj je naredil zame. Upam, da tudi drugi ljudje ob tej pesmi začutijo določene stvari, in jih, dobivam veliko odzivov, na primer: ta pesem me sesula na tisoč koščkov in me hkrati sestavila. To sem doživel tudi sam.

Vaš stric je bil zelo zaslužen za vašo kariero, podaril vam je svoje kitare …

Pri petnajstih mi je dal vse svoje inštrumente, ker je nekaj videl v meni, ne da bi želel kar koli v zameno. Imeli smo lepe odnose, nisva si pa bila tako zelo blizu, zato je bila ta gesta še toliko bolj posebna, takrat sem ugotovil, kdo je. Potem sva malo izgubila stike in zato mi je bilo še toliko težje, ko je prišel klic … Kdor je to doživel na lastni koži, ve, da je najtežji del prav krivda, ki jo nosiš s seboj. Misliš si, da bi lahko kaj spremenil, a človek, ki se za to odloči, očitno ni videl drugega izhoda.

Seveda vas poznamo tudi kot producenta in avtorja skladb za druge izvajalce, a verjetno je zdaj ta del vašega ustvarjanja na pavzi, saj imate toliko dela s svojimi projekti.

Ja, preprosto ne gre. Pred dvema ali tremi leti se mi je tudi zgodilo, da se je začelo križati to, kar sem čutil sam, in to, kar sem pisal za druge. Takrat sem vedel, da se moram malo umakniti od ustvarjanja za druge.

Je spor med dvojcem Maraaya in Niko Zorjan spremenil to, kako se ustvarjalci lotevate tega posla?

Upam, da je. Zame osebno ne, ker sem imel izkušnje z glasbeno sceno in glasbeno industrijo. In to je neizprosen posel, ki te prežveči in izpljune. Na dolgi rok vedno zmagata avtentičnost in iskrenost. Ko sem nehal loviti uspeh in spoznal, kaj je moje po­slanstvo, in sicer da pišem pesmi iz sebe, so tudi vse druge stvari postale bolj jasne, poleg tega so pravi ljudje prišli v moje življenje. Vprašanj ni bilo več.

Kakšno je vaše mnenje o tem, da umetna inteligenca piše glasbo?

Ne vem. Malo se bojim, kam nas bo to pripeljalo, sploh ko vidim, da se je z UI generiran komad povzpel na prvo mesto lestvice Billboard. Nimam nič proti temu, se mi pa zdi, da bi morali to nekako v prihodnosti zajeziti, ker kmalu ne bo več jasno, kaj je res in kaj ne.

Žan Serčič sobota, 14. februarja Odiseja, Ljubljana

Ko smo se pogovarjali z vami leta 2022, ste dejali, da je tedanje Serčičevo stanovanje postalo prostor za zabave, druženja, igranje, no, intervjuji iz zadnjega časa pa razkrivajo, da je to obdobje minilo, preselili ste se v hišo bližje naravi ...

(smeh) Zelo dobro obdobje je bilo tisto leta 2022, zelo navdihujoče za pisanje glasbe, doživel sem nekaj, kar sem pač hotel in mogel doživeti. Zdaj pa sem v obdobju, ki je precej bolj stabilno. Preselil sem se iz Ljubljane, bližje sem naravi, in to mi je všeč, ker me spominja na Lenart. Struktura in stabilnost, ki mi ju daje to okolje, mi v tem trenutku življenja zelo ustrezata. Je pa spomin na tiste čase lep.

Ravno prejšnji teden sem se pogovarjala s članoma skupine Batista Cadillac in ugotovili smo, da »seks, droge in rokenrol« niso več nujno del življenjskega sloga mladih glasbenikov. Kaj opažate vi?

Se strinjam, razlogov je več. Ko poslušamo zgodbe iz preteklosti, se čudimo, danes to ni več mogoče, najprej zato, ker je ob tebi vedno nekdo, ki lahko to posname, to nam znanim povzroča veliko anksioznosti. Mick Jagger je lahko po koncertu zagrabil tri oboževalke in jih odpeljal v zaodrje, danes bi se ob tem takoj znašel v časopisih. Tudi zgodbe, ki so se končale tragično, so spremenile naše mišljenje. Spoznali smo, da so droge, alkohol in seks neke vrste pobeg, dolgoročno ti to ne da zadovoljstva, pahne te v luknjo, ki je ni mogoče napolniti. Tako razmišljamo kot generacija, oni pa so razmišljali drugače.