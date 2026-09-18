Kaj pri 80 letih še žene Željka Bebeka? Njegov odgovor je zelo preprost

Željko Bebek tudi pri osemdesetih ne razmišlja o slovesu z odrov. Eden najbolj prepoznavnih glasov prostora nekdanje Jugoslavije še vedno ustvarja novo glasbo, sodeluje z mlajšo generacijo glasbenikov in koncertira pred občinstvom, v katerem stojijo drug ob drugem stari starši, njihovi otroci in vnuki. Slovensko občinstvo bo lahko njegove brezčasne uspešnice in nove pesmi slišalo 19. septembra, ko prihaja v izjemni ambient ljubljanskih Križank. Pred koncertom smo se z njim pogovarjali o več kot petih desetletjih kariere, glasbi, ki ne pozna generacij, sodelovanju s sinom Zvonetom in snemanju v legendarnem Abbey Roadu.
Vedno sem rad gostoval v Sloveniji in vsak koncert tukaj je zame poseben izziv. Lep občutek je nastopati pred slovenskim občinstvom, prav tako na Hrvaškem, saj Slovenci obiskujejo moje koncerte recimo tudi v Hrvaškem Zagorju, še posebno pa v Istri in Dalmaciji. Zelo se veselim ponovnega koncerta v Ljubljani, Križanke pa imajo posebno vzdušje.
Res ne govorimo več samo o otrocih, danes so tu že tudi vnuki. In to je poseben užitek. Rock'n'roll je nekaj, kar nas že desetletja povezuje in očitno lahko preseže generacijske meje.
Ljubiti do neba vedno pomeni isto – ljubiti brez meja, do neskončnosti.
Zelo sem vesel, da je Zvone že pri sedmih ali osmih letih pokazal velik talent in ljubezen do glasbe. Zame je čudovit izziv, da lahko skupaj kot partnerja ustvariva nekaj lepega.
Srečen sem, da imajo moje pesmi ne glede na generacijo še danes isti zvok in pomen, kot so ga imele ob nastanku. Nikoli niso temeljile na pretencioznih sporočilih, ne nekoč ne danes.
Upam, da se bo moje občinstvo povezalo tudi z Zvonetom. Čas je pokazal, da sva dober tim, in veseli me, da lahko z glasbo povezujeva različni generaciji.
Takšen je svet glasbe. Kar naprej iščemo nove, lepe zgodbe in nove načine, kako jih povedati.
V tem studiu se je pisala zgodovina glasbe. Že samo stati pred mikrofonom na takšnem kraju je nov navdih. V Angliji sem sicer snemal že prej, vendar je bilo snemanje v Abbey Roadu zame najpomembnejša in najlepša takšna izkušnja.
V življenju sem srečal in spoznal veliko glasbenikov, tudi v Londonu v preteklosti. Verjamem pa, da bom v prihodnosti spoznal še veliko novih generacij glasbenikov. To me še vedno zanima in navdihuje.
Na vsakem koncertu vso svojo kariero zapojem približno trideset pesmi. Med njimi so vedno moje najljubše in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje.
Srečen sem, da imajo moje pesmi ne glede na generacijo še danes isti zvok in pomen, kot so ga imele ob nastanku. Nikoli niso temeljile na pretencioznih sporočilih, ne nekoč ne danes. V njih so lepota, energija in čustva – in prav to je očitno brezčasno.
Vedno ostani svoj.
Vedno poskušam najti pravo ravnovesje med enim in drugim. Rad imam nove cilje, znam pa tudi uživati v tem, kar sem ustvaril.
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