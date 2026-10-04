TV namig: Bere z ustnic in igra nevarno igro

Zgovorna tišina

TV SLO 2 v nedeljo, 4. oktobra, ob 21.15

Alison Brooks je gluha, pametna in odločna 29-letnica, ki živi umirjeno in skromno življenje. V policijski kantini, kjer je zaposlena, pogosto opazuje ljudi in jim bere z ustnic ter tako marsikaj izve.

Njen rutinski vsakdan se spremeni, ko jo policija na predlog detektivke Ashleigh Francis nepričakovano rekrutira za pomoč pri branju z ustnic. Policisti so namreč na sledi tolpi, za katero domnevajo, da pripravlja velik rop, a za aretacijo potrebujejo trdne dokaze.

Operacijo vodi detektiv James Marsh, ki je sprva nezaupljiv, a se kmalu prepriča, da jim je Alison lahko v veliko pomoč. Ta je nad idejo navdušena in se želi dokazati, pri tem pa pogosto ravna samosvoje in tvegano. Poleg tega se čustveno zaplete z Liamom, enim od članov tolpe, in igra nevarno igro, v kateri jo lahko ena sama napačna poteza stane vsega.

V vlogi Alison se je izkazala nadarjena Rose Ayling-Ellis, ki je gluha od rojstva. V preteklosti je imela že nekaj vlog, a ta jo je postavila v ospredje, saj je z njo navdušila kritike in gledalce.

Code of Silence. VB, 2025. 1/6. Režija: Diarmuid Goggins. Igrajo: Rose Ayling-Ellis, Nathan Armarkwei Laryea, Kieron Moore, Charlotte Ritchie, Andrew Buchan. Nad. 60 min.