  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Vikend

    Žiga Virc: Vsak banalen dialog postane ideološki konkflikt

    Režiser žiga Virc je posnel nov film Zemljo krast, v katerem pokaže, da danes vsi govorimo, nihče pa več ne posluša.
    Glavne vloge v filmu Zemljo krast igrajo Lara Maria Vouk, Andraž Jug,  Suzana Krevh in Tines Špik. FOTO: Lilit
    Galerija
    Mateja Košir
    13. 4. 2026 | 07:00
    10:44
    A+A-

    Kar se je začelo z otroško igro, se sredi domače kuhinje sprevrže v vrtinec ideoloških spopadov staršev. Med igro zemljo krast se je namreč na tleh zarisala država Palestina in staršem se zazdi, da bi zaplet najbolje rešili s pogovorom. A ko se para srečata v kuhinji, kmalu nastane kaos: strasti naraščajo, kozarci se polnijo, besede postajajo čedalje ostrejše. Tak je zaplet nove drame režiserja Žige Virca.

    Režiser Žiga Virc. FOTO: Lilit

    Ko sem videla fotografijo iz filma in prebrala napovedni stavek, mi je na misel takoj prišla drama Masaker (Carnage), ki je nastala po knjigi Bog masakra Yasmine Reza. Se motim ali so kake povezave med filmoma?

    Masaker je postal referenčni okvir za marsikatero zgodbo, v kateri se štirje ljudje prepirajo v enem prostoru, ampak tu se podobnosti tudi nehajo. Pri filmu Zemljo krast me ni zanimal razpad bontona, ampak razpad smisla. Film govori o tem, kako danes tudi najbolj banalni pogovori hitro zdrsnejo v ideološke konflikte. Gre za zgodbo o ljudeh, ki imajo občutek, da govorijo o pomembnih stvareh, v resnici pa vse bolj izgubljajo stik drug z drugim in z realnostjo. Je pa to sicer zelo zabaven film. Svetovno premiero je doživel na FilmFestivalu Cottbus v Nemčiji, kjer je publika padala s stolov in ga izjemno dobro sprejela. Tudi na drugih festivalih marsikdo pride k meni s pohvalo, da se je že velikokrat znašel v taki situaciji. Film je bil narejen z mislijo na gledalce.

    Yasmine Reza je sploh avtorica, ki na satiričen način prikaže tesnobo srednjega razreda. Kaj pa ste vi hoteli predstaviti v tem filmu?

    Mene je zanimalo nekaj zelo pre­prostega – kako danes sploh še komuniciramo v čisto vsakdanjih situacijah, recimo doma, za mizo. In zelo hitro vidiš, da iz neke banalne stvari nastane nekaj veliko večjega, ideološkega, osebnega, včasih skoraj absurdnega. Te situacije so resne, ampak če stvari vzameš dovolj resno, postanejo same po sebi absurdne, s tem pa komične.

    Imam občutek, da danes vsi govorimo, nihče pa več ne posluša. Vsakdo ima svoje mnenje in vztraja pri njem, in potem dialog sploh ni več dialog, ampak samo neko vzporedno govorjenje, ki prej ali slej razpade. Film poskuša ujeti ravno ta trenutek. Ko iz neke normalne situacije nastanejo napetosti in nesporazumi in vidiš, kako hitro izgubimo stik drug z drugim. V tem smislu je to zelo preprost portret časa, v katerem živimo. Vključno z dretjem v TV med nogometno tekmo.

    Iza Strehar je pisala scenarij, Žiga Virc pa se je že pripravljal na senmanje. FOTO: Lilit
    Kakšno pa je bilo sodelovanje s scenaristko Izo Strehar?

    Scenarij je napisala Iza Strehar, ki je res nekakšen kreativni stroj. Idejo za film je razvila skoraj čez vikend in v tednu dni so imeli igralci že v rokah scenarij. V resnici je bil napisan v dveh sobotah, ker je imela vmes še druge obvez­nosti. Ko mi je povedala idejo, sem takoj začel klicati igralce in organizirati vaje. Tako da smo imeli vaje in snemanje v bistvu že načrtovane, še preden je bil scenarij dokončan. Ta dinamika je potem določila tudi celoten proces, ki je bil zelo hiter, zelo direkten, brez preveč odlašanja. Jaz sem se vmes ukvarjal še z organizacijskimi stvarmi, od urnikov do jedilnika za kosila med snemanjem, Iza pa je držala fokus na pisanju. Mislim, da je ravno ta kombinacija omogočila, da je film sploh nastal na tak način.

    Sicer pa se mi na splošno zdi dobro, da sta scenaristika in režija v profesionalnem smislu ločeni vedi. Seveda obstajajo vrhunske režiserke in režiserji, ki lahko napišejo scenarij in film režirajo, vendar je to po moje bolj kreativna posebnost in specifična odlika avtorjev kot pa standardni pristop. Tudi pri Zemljo krast moram velikokrat razlagati, da to ni film enega avtorja.

    Po eni strani želimo otroke maksimalno zaščititi in ustvariti neki varen, skoraj sterilen prostor brez konflikta, po drugi strani pa jih hkrati vržemo v svet, ki je popolnoma nasičen z vrstniškimi, družbenimi, digitalnimi pritiski. Kot da bi hoteli imeti hkrati otroka, ki je popolnoma zaščiten, in otroka, ki je že popolnoma pripravljen na realnost.

    Kako ste izbrali igralce in koliko so bili vpleteni v oblikovanje scenarija? Kaj ste želeli poudariti pri vsakem od njih?

    Z vsemi igralci sem delal že pri prejšnjih projektih in seveda so vsi fantastični na velikem platnu. Velikokrat sem zasledil modrost, da je tri četrtine režije pravilen kasting in bi se s tem kar strinjal. Saj ne gre za neko kvantno fiziko, pravi ljudje na pravem mestu prinesejo obojestransko zadovoljstvo. Velikokrat dobim tudi vprašanje, ali je v filmu ogromno improvizacije, ker dialog dobro teče. Ampak dejstvo je, da v njem ni improvizacije. Ni bilo niti po­trebe niti časa za to. Po mojih izkušnjah sem v preteklosti največ improvizacije potreboval takrat, kadar sem sam slabo napisal scenarij (smeh).

    Otroci so v filmu povod za srečanje, danes se zelo veliko govori o vzgoji otrok – po eni strani jih starši poskušajo obvarovati pred vsemi slabimi in težkimi izkušnjami, po drugi pa otroci danes živijo v svetu, kjer so ves čas izpostavljeni primerjavam z vrstniki. Kako vi gledate na to?

    V filmu so otroci v bistvu samo sprožilec, neki majhen incident, ki potem zelo hitro razkrije, kaj vse odrasli nosimo s sabo. Po eni strani želimo otroke maksimalno zaščititi in ustvariti neki varen, skoraj sterilen prostor brez konflikta, po drugi strani pa jih hkrati vržemo v svet, ki je popolnoma nasičen s vrstniškimi, družbenimi, digitalnimi pritiski. Kot da bi hoteli imeti hkrati otroka, ki je popolnoma zaščiten, in otroka, ki je že popolnoma pripravljen na realnost.

    Nisem prepričan, da je problem v tem, da otroci ne bi znali procesirati teh stvari. Mogoče je ravno nasprotno, da jih mi ne znamo. Da z vzgojo v resnici ne oblikujemo otrok, ampak vanje vtisnemo lastne strahove, ideološke pozicije, neko potrebo po nadzoru. Tukaj je bila meni zanimiva izkušnja pri dokumentarnem filmu Čebelice in rožice, ki sva ga producirala z Izo. Tam se je v pogovorih s strokovnjaki pokazalo, da so otroci pogosto manjši problem, kot si mislimo, in da realnost procesirajo veliko bolj neposredno, brez teh naših dodatnih plasti interpretacij in bojazni. Film ne poskuša dati odgovora, kako vzgajati otroke. Po moje prej pokaže, kako hitro se tema vzgoje spremeni v prostor, kjer odrasli uprizarjamo lastne konflikte.

    Se strinjam, da je lahko kritika Zahoda hitro tudi zelo udobna pozicija, saj lahko izpade kot moralna distanca brez realnega tveganja ali posledic. Ampak mene ni zanimalo toliko kritizirati Zahod v klišejskem smislu kot nekaj zunanjega, ampak pokazati, kako smo vsi del teh kontradikcij.

    Tematsko je film kritika Zahoda, ki se nenehno zapleta v lastne ideološke mreže, ste povedali. Ampak ali ni kritika Zahoda nekako najlažja – ker smo ob tem lahko moralno vzvišeni in se hkrati ni treba spremeniti nam samim – in v resnici najvarnejša od kritik, ker se kritikom v resnici nič ne zgodi?

    Se strinjam, da je lahko kritika Zahoda hitro tudi zelo udobna pozicija, saj lahko izpade kot moralna distanca brez realnega tveganja ali posledic. Ampak mene ni zanimalo toliko kritizirati Zahod v klišejskem smislu kot nekaj zunanjega, ampak pokazati, kako smo vsi del teh kontradikcij. Film ne govori o nekem abstraktnem sistemu, ampak o zelo konkretnih ljudeh, ki se v vsakdanjih situacijah ujamejo v lastne ideološke zanke. V tem smislu kritika ni usmerjena navzven, ampak precej neposredno tudi navznoter. Kako sami razmišljamo, govorimo in reagiramo. Po moje se v teh položajih tudi hitro prepoznamo. Ne gre za to, da bi bili nad nečim vzvišeni, ampak da vidimo, kako hitro tudi sami zapademo v iste mehanizme, ki jih sicer radi kritiziramo. Zaradi tega je film tudi grenko zabaven. Če dam konkreten primer iz filma, recimo ko en lik postavi tezo, da gre pri veliko študijskih programih za piramid­no shemo, kjer je edini mogoč poklic diplomanta v bistvu vstopiti v ta isti sistem kot profesor, ki poučuje naprej študente.

    Trst je naš, Poslednji heroj in po svoje tudi Houston, imamo problem! so filmi, ki so zelo povezani z našo, kot radi rečejo, polpreteklo zgodovino. Se vam zdi, da ste to temo izčrpali, ali se boste še vrnili k njej?

    Tukaj je že sama formulacija vprašanja zanimiva, kot da obstaja neka zaloga zgodovine, ki jo lahko enkrat izčrpamo, kot da bi šlo za nafto ali kaj takega. Zgodovina ni nekaj, kar je za nami. Je bolj struktura, skozi katero še vedno živimo sedanjost in prav tako oblikuje našo prihodnost. Tudi v Zemljo krast se liki konkretno spustijo v ta del zgodovine in v enem zamahu opravijo s celim 20. stoletjem. Ko govorimo o teh filmih, sicer ne gre toliko za vračanje v preteklost, ampak za to, da preteklost vedno znova spreminja naš pogled na sedanjost. Problem ni, da bi to temo izčrpali, ampak ravno nasprotno. Pogosto jo obdelujemo na način, ki jo naredi varno, obvladljivo, skoraj nostalgično. Mene sicer bolj zanima trenutek, ko zgodovina postane neprijetna, ko začne razkrivati razpoke v današnjosti. In v tem smislu v mojih delih polpretekla zgodovina, sedanjost in pričakovanje prihod­nosti v bistvu izhajajo iz istega zaboja.

    Več iz teme

    filmkinožiga virczemljo krastslovenski film

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Vinčić se odpravlja na Bavarsko

    Na sredini povratni tekmi med Bayernom in madridskim Realom bo pravico delil slovenski sodnik Slavko Vinčić.
    13. 4. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Saša Pavlin Stošić

    Mama Metoda Trobca je živela v zelo razcepljeni realnosti

    Igralka Saša Pavlin Stošić je v seriji Pošast za železno zaveso upodobila mamo najbolj zloglasnega serijskega morilca v Sloveniji.
    Teja Roglič 13. 4. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Madžarska

    Konec Orbánove ere: Bruselj si je oddahnil

    Po dolgoletni politiki blokad je pričakovano, da bo prihodnja madžarska vlada konstruktiven partner znotraj Evropske unije.
    Peter Žerjavič 13. 4. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Monte Carlo

    Đoković je v Sinnerju našel naslednika

    Italijan Jannik Sinner je po zmagi v Monte Carlu vnovič postal prvi lopar sveta. Z zmago v kneževini je izenačil dosežek Novaka Đokovića.
    Tim Erman 13. 4. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Satelitske slike

    Priprto okno iz vesolja

    Omejitve pri dostopanju do posnetkov ozemelj na Bližnjem vzhodu so razblinile iluzijo o stalno dosegljivem pogledu iz vesolja.
    Jurij Kristan 13. 4. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo