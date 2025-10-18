  • Delo mediji d.o.o.
    Vikend

    Zvezdana Mlakar: Vse prevečkrat trčim ob požegnane klišeje

    »Starizma se ne bomo kar tako rešili,« pravi znana igralka, ki jo lahko vidimo v novem mladinskem filmu.
    »Marsikaj me lahko še preseneti, v našem poklicu je to navada. Ko že misliš, da so vsi pozabili nate, pride čudovit projekt in ti si spet v nebesih,« nam je povedala. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    »Marsikaj me lahko še preseneti, v našem poklicu je to navada. Ko že misliš, da so vsi pozabili nate, pride čudovit projekt in ti si spet v nebesih,« nam je povedala. FOTO: Voranc Vogel
    Teja Roglič
    18. 10. 2025 | 09:00
    14:16
    A+A-

    V kino je prišel mladinski film Elvis Škorc, ki popelje v zamotan svet štirinajstletnika, ki že od malega ve, da bo izumitelj. Njegovo babico igra Zvezdana Mlakar, pravi pa, da ni niti klišejska sivolasa, modra in počasna babica niti superbabica na kotalkah, ki se dela mlado in noro, nobena od teh vlog je niti ne bi zares zanimala. Ni pa to prvi stereotip, s katerim se je v karieri srečala ...

    Ker se je pred kratkim veliko pisalo o resni zdravstveni preizkušnji, ki ste jo preživeli – zaradi kamna v ledvici, ki je zamašil sečevod, ste dobili sepso –, naj vas najprej vprašam: kako ste?

    Hvala, ta trenutek sem mnogo, mnogo bolje kot pred tednom, mesecem. Pravkar sem se vrnila iz bolnišnice v Novem mestu. Po mesecu dni so mi odstranili stent iz sečevoda in uspešno tudi kamenček iz njega. Na svoje oči sem ga videla, droben, neugleden, skoraj kot pesek, ki mi je zagrenil zadnji mesec življenja. Zdaj se, vsaj psihično, počutim »svobodno«, brez tega čudnega bremena. Vsa ta reč me je res ustavila, ne verjamem, da bi se sicer kdaj tako resno zamislila nad življenjem kot zdaj, ko mi je zaradi sepse šlo za nohte. Sicer sem redko bolna, kakšen prehlad me kdaj ujame, drugače pa sem v dobri formi. Bila. Še kakšen teden bom bolj »počasna«, potem pa se bom načrtno lotila prenove (smeh), prenove svojega telesa in duha.

    Mladinski film Elvis Škorc je ravno prišel v kino. 
    Mladinski film Elvis Škorc je ravno prišel v kino. 

    V filmu ste babica, kako vidite to vlogo? Še bolj kot na filmu sicer v življenju?

    Biti filmska babica je bilo zabavno, ker mi ni bilo treba igrati klišejske sivolase, modre in počasne babice. Sploh ne vem, ali bi sprejela vlogo, če bi si jo tako zamišljali. Kot igralka zadnje čase vse prevečkrat trčim ob te požegnane klišeje počasnih, vsega sitih starejših žensk. Priznam, sanjalo se mi ni, da so ti predsodki tako močni in globoki. Na drugi strani tega spektra so superbabice, kar mi je prav tako duhomorno. Babica na kotalkah, ki histerično kriči in se dela mlado in noro. Pravzaprav sem v filmu igrala »babico«, ki mi je zelo podobna v resničnem življenju. Imam eno samo vnukinjo, ki je zdaj stara 13 let in je po treh sinovih prva deklica, ki sem si jo zelo želela. Zelo je bistra in najini pogovori so prav filozofski, navdihuje me s svojimi pogledi in mnogokrat tudi zelo glasno debatirava. Rada bi bila njena zaveznica, nekdo, za katerega ve, da ji bo ne glede na vse vedno stal ob strani. Se spomnim, da sem ji to prvič povedala, ko sva se sprehajali po gozdu in je bila še zelo majhna. Nisem klasična babica, vidiva se bolj redko, ob vikendih, vem pa, da naju čaka še veliko lepega!

    Se vi še dobro spominjate svojih babic?

    Moji babici sta hitro umrli. Mamina mama, moja haloška babica, je vedno delala, taka prava kmečka ženskica je bila. Ni bila preveč zgovorna, ni se objemala in ni me ljubkovala. A jaz se nisem dala zmotiti, če se je le dalo, sem ji zlezla v naročje in jo objemala. Moja mama pravi, da mi je edini uspelo izvleči iz babice Rozalije njeno mehko plat. Očetove mame pa se ne spomnim kaj dosti. Bila je obilna ženička, ki je ves čas kuhala, prala in obešala perilo. In se pogovarjala sama s sabo. Nisva se imeli časa zbližati, pa tudi ne vem, ali bi sploh imela čas zame. Kot bi rekla moja vnukinja, sem z babicami bolj »tako-tako«!

    Jaz sem živela svojo mladost v najlepših časih, mislim, da celotne človeške zgodovine. Resno mislim. Bili smo povezani, sočutje je bilo vrednota, prijateljstvo sveto. Kljub omejitvam smo točno vedeli, kje si lahko kaj privoščimo, in velikokrat sem se sprehajala po robu.

    Igranje babice pomeni, da je eden od tvojih igralskih partnerjev otrok ali mladostnik, v tem filmu je bil to Maks Peštaj Zevnik. Ali v tem primeru igraš drugače, ker je nasproti tebe nekdo, ki ni končal akademije, ki nima veliko igralskih izkušenj …

    Ah, o tem pa res ne razmišljam, ali ima igralec, s katerim igram, akademijo ali ne. Dejstvo je, da je igranje z otroki drugačno, treba je imeti potrpljenje in pravo mero, da otroka ob sebi sprostiš, a ne preveč, da se ne »razpusti« in pozabi tekst. Z otroškim igralcem moraš navezati stik. Maks je tako ali tako vse razumel, kot bi bil rojen v igralski družini, moji sinovi so to obvladali, ko so bili majhni. Bil je radoveden, veliko je spraševal, bil je spoštljiv in predvsem je Maks fant, ki si igran­ja in filmske slave ni zamišljal kot pravljico. Vse ga je zanimalo in občutek imam, da je rojen igralec. Tak pravi, ki mu je jasno, da je igranje delo.

    »Takrat smo iskali napake, zdaj iščejo, kar je dobrega. Takrat so vsakega igralca najprej razstavili na delce. Tudi mene so in tako naredili veliko škode. Zaradi tega ne morem slišati znanega slovenskega stavka: ne bomo je pohvalili, da se ne bi prevzela,« ste mi dejali pred nekaj leti. Kaj torej danes svetujete tistim, ki bi se želeli podati na igralsko pot, recimo Maksu, če bo to želel?

    Maks vse, kar je treba, da bi postal igralec, že ve. Ve, da je igra delo, disciplina, obrt in tudi navdih. Karizmo fant ima, če se prav spomnim, je tudi samokritičen in razmišljujoč. In zdravo samozavesten. Vsem, ki bi bili radi igralci, pa vedno povem, da je najpomembneje, da so zaljubljeni v igro, film, gledališče, da so pripravljeni raziskovati dan in noč, se preizpraševati, učiti, slišati klic, ki te povabi globoko, globoko vase. To je poklic za pogumne, za idealiste, ki verjamejo, da se da spreminjati svet z besedo, zgodbo, sliko, zvokom.

    »Ne rečem, da smo bili bolj naivni, a nekako nismo bili tako obremenjeni z lastnimi napakami. Za napake pa vemo, da so nujne, in takratni čas nam jih je dopuščal. Nismo bili priklopljeni na nič, razen na domišljijo. Dolgočasiti se je bilo včasih dober hobi, ne pa nujno zlo. Danes imam občutek, da mladost mineva hitreje, ker je vse tako intenzivno in nenehno,« mi je dejala Iva Krajnc Bagola, ki tudi igra v tem filmu, spraševala pa sem jo o razlikah med odraščanjem nekoč in danes. Kako jih vidite vi, ko se spomnite svojega odraščanja?

    Ah, jaz sem živela svojo mladost v najlepših časih, mislim, da celotne človeške zgodovine. Resno mislim. Bili smo povezani, sočutje je bilo vrednota, prijateljstvo sveto. Kljub omejitvam smo točno vedeli, kje si lahko kaj privoščimo, in velikokrat sem se sprehajala po robu. Občudovala sem ljudi, ki so vedeli več od mene, mlade in stare, znali smo biti spoštljivi. Zrasla sem v skromni delavski družini mame samohranilke in jasno mi je bilo, da si bom morala s trdim delom zaslužiti čisto vse, kar sem si želela. Mogoče sem malo preveč resno vzela »svojo majhnost«, ker sem tako intenzivno čutila vse okoli sebe. Ampak takšna sem se rodila, z velikimi sanjami, in vsakokrat znova –​ to mi je jasno šele zdaj – sem svoje sanje uresničila. Mogoče malo poz­neje, kot sem mislila, malo težje, kot če bi imela več samozavesti, ampak na koncu sem se prerinila do vsega, kar sem si želela.

    Mislim pa, da je največja razlika med mladimi danes in nekoč v tem, da mi svojih sanj nismo vezali na materialno, danes pa se vse preračunava. Dol padem, ko slišim mladega človeka jamrati in reči, da se česa ne splača delati. Da se ne da.

    Direktorji gledališč so šefi tudi zato, da poskrbijo za svoj ansambel, da se njegovi igralci lahko razvijajo in napredujejo. Jaz z nekaterimi nisem imela te sreče in mi niso pomagali. Pa sem si pomagala sama.

    Ko sva pred leti govorili, ste mi dejali, da kar nekaj let niste v Drami skoraj nič igrali, direktor pa vam je to razložil z besedami, da vas režiserji pač ne vidijo v predstavah, ker se pojavljate na televiziji. Je zdaj kaj drugače?

    Ne bi rekla. Ne vem. Ampak danes me to sploh več ne zanima, bili pa so časi, ko me je obremenjevalo. Ko si mlad, bi pač rad delal in ti je pomembno, da te vidijo, da si dober »material«, da v tebi ne vidijo samo blond, sek­si deklice, ki se sprehaja po odru samo zaradi lepega. Ali da te tiščijo v okvire nekih razvpitih podob in imidžev, ki s teboj nimajo resne zveze. Direktorji gledališč so šefi tudi zato, da poskrbijo za svoj ansambel, da se njegovi igralci lahko razvijajo in napredujejo. Jaz z nekaterimi nisem imela te sreče in mi niso pomagali. Pa sem si pomagala sama. Danes sem zadovoljna, mladi režiserji so prinesli nov veter v gledališče in jaz se v njem zelo dobro znajdem. Dolgo sem čakala, moja vizija gledališča je končno prišla na vrsto!

    »Pravzaprav čutim, da sem v najboljši igralski kondiciji šele zdaj, ko se ne ukvarjam več z idejo, kako biti boljša,« pravi Zvezdana. FOTO: Voranc Vogel
    »Pravzaprav čutim, da sem v najboljši igralski kondiciji šele zdaj, ko se ne ukvarjam več z idejo, kako biti boljša,« pravi Zvezdana. FOTO: Voranc Vogel

    V prejšnji sezoni sem vas videla v predstavi Za narodov blagor, vaša vloga poslančeve žene ni bila velika, je pa vsakič izzvala veliko smeha med gledalci. Kako ste jo videli vi?

    Vse življenje nam govorijo, da ni malih in velikih vlog, in s tem se moramo tolažiti mali in veliki igralci. Mene pa »malo ali veliko« ne zanima več, zanima me ustvarjalni užitek, dober tekst in režiserji, ki si upajo slediti san­jam. Zanima me, kako s čim manj narediti več! Pravzaprav čutim, da sem v najboljši igralski kondiciji šele zdaj, ko se ne ukvarjam več z idejo, kako biti boljša. Zanima me navdih, ideja, tehniko obvladam, upam si iti tja, kjer je neznano, kjer je strašljivo. Kjer je enostavno. Ta vloga je nastala igraje, pred očmi sem imela vse tiste molčeče žene takih in drugačnih predsednikov, ki so samo okras nekim norim, histeričnim moškim. Verjetno vsi veste, o kom govorim. Z režiserjem Vitom Tauferjem sva se sporazumela v dveh besedah, da me bo zaneslo v alkohol …

    Je pa to klasika, in ko sem o njej v intervjuju govorila z vašo kolegico Tino Vrbnjak, mi je dejala: »Zadnje čase se na našem repertoarju pogosteje znajdejo razne klasike, ki so bile pisane v drugih časovnih obdobjih. Ženski liki v njih so pisani z moške perspektive. Zanje so rezervirane le določene teme. Vedno znova posodabljamo te like in preizprašujemo njihov položaj v družbi. Včasih se mi zdi, da so te dramske osebe za v muzej. Želela bi si večkrat sodelovati v predstavah, v katerih je ta razmislek že vpisan v besedilo in v katerih ženskim likom pripadajo razmišljujoče, aktivne pozicije.« Se strinjate z njo?

    Absolutno. A časi se spreminjajo, vse več teks­tov je ženskih, avtorice rastejo z izjemnimi teksti, mladi režiserji pa stare posodabljajo tako, da igralkam dajejo več prostora, če ne gre drugače, z intervencijami, ko si sami napišemo tekst. Vedno bolj je kreativno. Kaj bi Tina šele rekla, če bi živela v mojem igralskem času? Upam, da bo zajahala te nove čase in ujela val, ki bo ženski omogočil tudi vloge, ki so bile do zdaj rezervirane za moške. Ti veliki teksti se šele pišejo. Jaz zase tega upanja nimam več, starejša ženska v dramski literaturi je lahko le še stara vešča, posušena babica, bolna tetka ali histerična norica. Starizma se ne bomo kar tako rešili. Sicer pa so nam še vedno na voljo avtorski projekti. Kjer je volja, je tudi pot!

    Kje vas bomo po filmu Elvis Škorc še lahko videli v prihodnje?

    Februarja začnemo v Drami študij teksta Lucy Kirkwood, ki se ga zelo veselim. Vmes pridno snemam pogovore Zvezdana z gosti na Areni TV, ki me zelo navdihujejo. Pišem novo knjigo, aprila bom gostovala v ptujskem gledališču, rada bi naredila svojo monokomedijo, imam dobre ideje in sem zmenjena tudi z Majo Gal Štromar, ki bi dramski tekst napisala zame. Marsikaj me lahko še preseneti, v našem poklicu je to navada. Ko že misliš, da so vsi pozabili nate, pride čudovit projekt in ti si spet v nebesih. Pravzaprav uživam v prepuščanju!

    Več iz teme

