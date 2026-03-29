    Ansambel Zvita feltna šteje 20 let

    Letos fantje iz primorske skupine Zvita feltna praznujejo dvajset let od nastanka, ki se je zgodil čisto naključno.
    Robi Loboda
    29. 3. 2026 | 08:00
    V dvajsetih letih so se fantje iz Zvite feltne utrdili na slovenski zabavnoglasbeni sceni in našteli že več kot tisoč nastopov in več kot 30 milijonov ogledov na spletnih platformah. Klaviaturist, harmonikar in vokalist Blaž Gec je pobrskal po spominu in izbral nekaj ključnih trenutkov iz zgodovine ansambla.

     

    Nastanek imena Zvita feltna

    Zvita feltna je imela prvi nastop na zasebni zabavi v Žabnici na Gorenjskem leta 2006. Takrat je voznik relija Boštjan Logar praznoval osvojitev naslova državnega prvaka. Ker je bil dober prijatelj z mojim bratrancem Andrejem Gecem, takrat tudi voznikom relija, mu je ta za zabavo zbral na kup muzikante, ki so igrali na harmoniko, bobne, bariton, trobento ... Za to priložnost se je zasedba sploh prvič zbrala in zaigrala skupaj, brez kakršne koli vaje prej. Ker so bili precej razglašeni in okajeni, so jih na zabavi gostje poimenovali Zvita feltna. Verjetno tudi zaradi tega, ker sovpada z avtomobilizmom. Ime se od takrat ni spremenilo.

    Že deset let v isti postavi, prej pa se je izmenjalo več kot 20 članov

    Začetki so bili zelo neprofesionalni. Šlo je bolj kot ne za »pivski ansambel«, ki se je naključno zbral ob dogodkih, kot so bila vaška praz­novanja, rojstni dnevi, osmice. Stalne zasedbe ni bilo, prišel je, kdor je imel čas in znal igrati inštrument. Zato je bilo v prvih letih toliko članov. Okrog leta 2010 pa se je ustalila štiričlanska zasedba, ki smo jo že takrat sestavljali današnji člani Blaž Gec, Žan Janežič in Theo Čebron. Zadnja menjava člana je bila na začetku leta 2016, ko je v bendu dotedanjega pevca Petra Vouka zamenjal bobnar Matic Leban.

    Nepozabni koncerti

    Številne zgodbe so nastale na maturantskih izletih v Grčiji in Španiji, kjer smo nastopili štirikrat. Spomnim se dogodka v Grčiji, ko sta Theo in Matic po nastopu malo preveč pogledala v kozarec in sta na zabavi v nabito polni diskoteki vrgla ključe kombija na drugo stran plesišča. Potem se pa po kolenih plazila po tleh in jih iskala.

    Spomnim se tudi, da je na enem od nastopov priletel plastičen kozarec na oder. V šali sem pozval publiko, naj vsi vržejo kozarce. V tistem trenutku je bil oder preplavljen s kozarci, fantje iz benda in tehniki, ki so skrbeli za ozvočenje, pa so bili precej besni name. Sicer pa smo na oder dobili že vse mogoče. Od polnega piva, ki je letelo deset centimetrov mimo bobnarjeve glave, do tangic, modrcev in plišastih medvedkov.

    Naš kitarist Theo je na enem od nastopov padel z odra. Povzpel se je na zvočnike, ki so bili pred odrom, a so se zamajali in padel je v publiko. K sreči se je končalo brez poškodb. Na enem od nastopov pa so organizatorji kot »posebni učinek« začeli spuščati gasilni aparat z odra v publiko. Ta poteza ni bila ravno na mestu.

    Težave z oboževalkami

    Kakšnih zelo posebnih anekdot ni bilo. Zgodilo se je, da smo po nastopu še več kot pol ure stali v vrsti in se slikali z oboževalci ter podpisovali. Kdaj se je zgodilo tudi, da je kakšna oboževalka koga oblegala s klici na mobilni telefon. Razne oboževalke seveda rade kaj napišejo na družbena omrežja, a to rešujemo zelo profesionalno. V preteklosti mi je šlo na živce, da kamor koli sem prišel, me je nekdo prepoznal. Še zlasti me je to motilo na dopustu. Vseeno, kje sem bil (Grčija, Hrvaška, Italija), se je našel nekdo, ki me je na plaži ali smučišču prepoznal. Ta del mi je šel občasno na živce, zdaj pa se je stvar malo umirila.

    Gneča ne pride do živega

    Z gnečo na cestah se predvsem v poletnih mesecih ukvarjamo vsak vikend. Na večino nastopov se namreč peljemo s Primorske proti Ljub­ljani in lahko si predstavljate, kakšno je stanje na naših avtocestah recimo ob petkih popoldne. Zares zamudili pa smo samo enkrat, ko smo v koloni stali več kot tri ure. Vedno se namreč na pot odpravimo vsaj uro prej, kot bi bilo potrebno, saj so slovenske avtoceste verjetno res najbolj črna točka v našem poslu. Če povzamem, poznani smo kot zelo zanesljiv bend – kar se dogovorimo, to drži.

    Skladba, ki je nastala v treh dneh

    Gre za pesem Cappuccino. Kako od ideje do končne izvedbe v treh dneh? Zelo preprosto. Prvi dan so nastali melodija, besedilo in glasbeni aranžma. Drugi dan smo posneli videospot in dokončali glasbeno produkcijo. Tretji dan smo montirali videospot. Svojevrsten slovenski rekord. Danes se mi zdi kaj takega nemogoče, takrat pa smo vse­eno izpeljali. Smo pa tiste tri dni živeli samo za ta komad. V resnici tega ne bi radi ponovili. (smeh)

    Cappuccino, Gin in tonic. Oni naročijo …

    Gin tonica v resnici nobeden od nas ne pije, smo pa najbolj poznani prav po tem komadu. Kapučino je zelo verjetna izbira, na nastopih pa najraje pijemo vodo, pivo in viski kolo. Vrstni red naštetih pijač je bil še pred nekaj leti obraten. Se vidi, da odraščamo. (smeh)

    Pogled učencev na profesorja

    Ko sem začel učiti, je na šoli zavladala evforija. Učencem ni bilo jasno, kaj počne pevec popularne skupine na šoli. Zaradi tega sem imel v začetku tudi nekaj težav z disciplino, saj so me otroci obravnavali bolj kot pevca. Mislili so, da bomo pri mojih urah samo peli in se zabavali, kaj kmalu pa so spoznali, da sem lahko kot učitelj tudi zelo strog. Po sedmih letih učenja so se zdaj že navadili name in na moje metode dela. Vseeno čutim, da so ponosni, da sem njihov učitelj, in se s tem radi pohvalijo. Me pa še vedno obletavajo predvsem najmlajši otroci iz prvega ali drugega razreda. Zdi se jim zelo fino, da me lahko vidijo v živo. Ko se sprehajam po šoli, velikokrat kličejo za menoj, me objemajo, mi dajejo »petke«. Komade Feltne pa seveda poznajo in znajo bolj kot ne vsi. Ko sem začel delati v šoli, so me najmlajši na začetku klicali kar »Gin in tonic«. Ker seveda to ne spada ravno v šolski okoliš, mi je bilo večkrat nerodno. Mnogokrat se je namreč zgodilo, da so se otroci kje zunaj igrali, ko sem prišel mimo, so pa začeli kričati: »Poglej, poglej, tam je Gin in tonic!« (smeh)

    Pri praznovanju ponagajala korona

    Res je, zato smo praznovanje ob 15-letnici izvedli leto pozneje, leta 2022. Takrat smo imeli tri velike koncerte, enega v razprodani Cvetličarni v Ljubljani, enega pod razprodanim šotorom na Visokem pri Poljanah na Gorenjskem in veliki koncert na prostem v domačih Dutovljah. Vsi trije dogodki so bili izjemno uspešni. Ravno zato smo se odločili, da letos ob 20-letnici praznovanje ponovimo. Tokrat pripravljamo velik koncert na prostem, doma, v Dutovljah. Na njem bodo nastopili številni glasbeni prijatelji s slovenske zabavne scene. Pri­pravljamo zares zanimiv program, s posebnimi svetlobnimi učinki. Želimo narediti spektakel, ki ga obiskovalci še dolgo ne bodo pozabili.

